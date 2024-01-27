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Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции - РИА Новости, 27.01.2024
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10:19 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/immigratsiya-1923814975.html
Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции
Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции - РИА Новости, 27.01.2024
Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов, подписание состоялось в Нью-Дели, где французский лидер... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:19
2024-01-27T10:19
в мире
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нью-дели
индия
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов, подписание состоялось в Нью-Дели, где французский лидер находился с визитом, следует из текста закона, опубликованного в субботу в официальном журнале Пятой республики. Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что закон будет подписан, несмотря на признание трети текста противоречащей конституции. В пятницу министр собрал всех префектов и распорядился начать незамедлительно применять закон после его подписания. "Принимая во внимание решение Конституционного совета… от 25 января 2024 года, президент республики публикует закон", - говорится в тексте документа на сайте официального журнала. Отмечается, что подписание состоялось накануне в Нью-Дели, где Макрон находился с визитом. Конституционный совет Франции в четверг признал, что ряд статей резонансного закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции, отклонив более трети текста законопроекта. Так, были отклонены статьи, ужесточающие правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение "миграционных квот". Госорган счел уголовное наказание за нелегальное пребывание в стране, различия в праве на доступ к соцзащите в зависимости от типа профессиональной занятости и длительности пребывания в стране, а также изменения в праве на французское гражданство по праву рождения во Франции противоречащими текущему законодательству. Закон, который во Франции называют также "законом Дарманена", упрощает высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев. Он включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов, а также предполагает высылку из Франции совершивших преступления иностранцев. Нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект активно критиковали французские НКО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов".
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в мире, франция, нью-дели, индия, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Нью-Дели, Индия, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Макрон подписал в Индии спорный закон об ужесточении иммиграции

Макрон в Нью-Дели подписал закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов, подписание состоялось в Нью-Дели, где французский лидер находился с визитом, следует из текста закона, опубликованного в субботу в официальном журнале Пятой республики.
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что закон будет подписан, несмотря на признание трети текста противоречащей конституции. В пятницу министр собрал всех префектов и распорядился начать незамедлительно применять закон после его подписания.
«
"Принимая во внимание решение Конституционного совета… от 25 января 2024 года, президент республики публикует закон", - говорится в тексте документа на сайте официального журнала.
Отмечается, что подписание состоялось накануне в Нью-Дели, где Макрон находился с визитом.
Конституционный совет Франции в четверг признал, что ряд статей резонансного закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции, отклонив более трети текста законопроекта.
Так, были отклонены статьи, ужесточающие правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение "миграционных квот".
Госорган счел уголовное наказание за нелегальное пребывание в стране, различия в праве на доступ к соцзащите в зависимости от типа профессиональной занятости и длительности пребывания в стране, а также изменения в праве на французское гражданство по праву рождения во Франции противоречащими текущему законодательству.
Закон, который во Франции называют также "законом Дарманена", упрощает высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев. Он включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов, а также предполагает высылку из Франции совершивших преступления иностранцев. Нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну.
Законопроект активно критиковали французские НКО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов".
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