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Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 27.01.2024 (обновлено: 14:58 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/il-76-1923820816.html
Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76
Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76
Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:05
2024-01-27T14:58
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале."Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — говорится в заявлении.Там сообщили, что накануне прошла встреча с родственниками военнопленных при участии начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко, секретаря координационного штаба Дмитрия Усова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова и руководителя Службы безопасности Украины Андрея Пастернака.Как утверждают в штабе, близкие военных ВСУ из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, предоставленными российской стороной с места крушения, и якобы не нашли особых признаков на фрагментах тел, указывающих на их родных.В свою очередь, Буданов заявил, что достоверная и исчерпывающая информация о том, кто мог находиться на борту Ил-76, пока якобы отсутствует.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед падением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Позднее СК уточнил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили воздушное судно, располагалось в селе Липцы.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением властей постсоветской республики против собственных граждан. По его словам, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что ракету выпустили либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. При этом глава государства допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923792294.html
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Документы погибших военнопленных, обнаруженные на месте крушения Ил-76
Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК. Кроме того, удалось установить точку пуска украинской ракеты, поразившей российский транспортник.
2024-01-27T11:05
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Последний разговор погибшего в Ил-76 военнопленного с матерью
Погибший в сбитом ВСУ самолете Ил-76 украинский военнопленный Андрей Радушинский попал в список на обмен после нескольких отказов Киева, он заявлял, что в РФ с ним обращаются хорошо, видео последнего разговора пленного с матерью оказалось в распоряжении РИА Новости.
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в мире, россия, киев, украина, кирилл буданов, алексей громов, вячеслав володин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Киев, Украина, Кирилл Буданов, Алексей Громов, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине
Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

© СК РоссииДокументы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
© СК России
Документы погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
"Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — говорится в заявлении.
Там сообщили, что накануне прошла встреча с родственниками военнопленных при участии начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко, секретаря координационного штаба Дмитрия Усова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова и руководителя Службы безопасности Украины Андрея Пастернака.
Как утверждают в штабе, близкие военных ВСУ из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, предоставленными российской стороной с места крушения, и якобы не нашли особых признаков на фрагментах тел, указывающих на их родных.

Накануне СК опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76. Кроме того, следователи нашли на месте крушения документы солдат ВСУ, подтверждающие их личности. Отмечается, что на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки.

В свою очередь, Буданов заявил, что достоверная и исчерпывающая информация о том, кто мог находиться на борту Ил-76, пока якобы отсутствует.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед падением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Позднее СК уточнил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили воздушное судно, располагалось в селе Липцы.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76
Вчера, 01:45
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением властей постсоветской республики против собственных граждан. По его словам, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что ракету выпустили либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. При этом глава государства допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны.

Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаКирилл БудановАлексей ГромовВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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