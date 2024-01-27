https://ria.ru/20240127/il-76-1923820816.html

Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76

Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024

Украинская сторона подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76

Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:05

2024-01-27T11:05

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале."Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — говорится в заявлении.Там сообщили, что накануне прошла встреча с родственниками военнопленных при участии начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко, секретаря координационного штаба Дмитрия Усова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова и руководителя Службы безопасности Украины Андрея Пастернака.Как утверждают в штабе, близкие военных ВСУ из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, предоставленными российской стороной с места крушения, и якобы не нашли особых признаков на фрагментах тел, указывающих на их родных.В свою очередь, Буданов заявил, что достоверная и исчерпывающая информация о том, кто мог находиться на борту Ил-76, пока якобы отсутствует.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед падением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Позднее СК уточнил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили воздушное судно, располагалось в селе Липцы.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением властей постсоветской республики против собственных граждан. По его словам, изъятые с места крушения средства поражения говорят о том, что ракету выпустили либо из американской системы ПВО Patriot, либо из комплекса французского производства. При этом глава государства допустил, что ВСУ совершили запуск, поскольку их плохо научили пользоваться предоставленными средствами противовоздушной обороны.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

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Документы погибших военнопленных, обнаруженные на месте крушения Ил-76 Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК. Кроме того, удалось установить точку пуска украинской ракеты, поразившей российский транспортник. 2024-01-27T11:05 true PT0M21S

Последний разговор погибшего в Ил-76 военнопленного с матерью Погибший в сбитом ВСУ самолете Ил-76 украинский военнопленный Андрей Радушинский попал в список на обмен после нескольких отказов Киева, он заявлял, что в РФ с ним обращаются хорошо, видео последнего разговора пленного с матерью оказалось в распоряжении РИА Новости. 2024-01-27T11:05 true PT4M32S

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