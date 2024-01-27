https://ria.ru/20240127/gretsiya-1923799236.html

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35 - РИА Новости, 27.01.2024

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним на 8,6 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:07

2024-01-27T05:07

2024-01-27T05:07

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним на 8,6 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Греции самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость 8,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Всего Греция запросила у США до 40 истребителей пятого поколения, двигатели, коммуникационное оборудование, системы логистики, обучения и поддержки, а также запасные части.

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в мире, греция, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-35