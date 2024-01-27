https://ria.ru/20240127/geroy-1923789062.html

Минобороны опубликовало документы о советский артиллеристе-герое

Минобороны опубликовало документы о советский артиллеристе-герое - РИА Новости, 27.01.2024

Минобороны опубликовало документы о советский артиллеристе-герое

Советский артиллерист в одиночку отбил две контратаки фашистов в ходе одного из боевых эпизодов Ленинградско-Новгородской операции, продолжавшейся 14 января – 1 РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:41

2024-01-27T00:41

2024-01-27T00:41

ленинград

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Советский артиллерист в одиночку отбил две контратаки фашистов в ходе одного из боевых эпизодов Ленинградско-Новгородской операции, продолжавшейся 14 января – 1 марта 1944 года и завершившейся полным снятием блокады Ленинграда, следует из архивных документов, опубликованных на сайте Минобороны РФ. Как указывается в приведенном наградном листе, 22 января 1944 года в боях с немецкими захватчиками в районе деревни Витино командир орудия сержант Иван Зиненко в результате контратаки противника оказался один на один с наступающими фашистами. В документе говорится, что после занятия батареей огневой позиции для стрельбы прямой наводкой противник подтянул свежие силы и перешел в контратаку. Находившаяся впереди орудия пехота была вынуждена отступить, артиллеристы остались в нейтральной зоне. Противник открыл плотный артиллерийский и минометный огонь по батарее. Расчет командира орудия сержанта Ивана Зиненко был убит, он остался один у орудия, но продолжал вести огонь по приближающемуся противнику. "Из леса, на опушку, в направлении орудия двигалась вражеская рота солдат. Немецкие минометные батареи обливали шквалом огня место расположения орудия. Невзирая на угрозу жизни, Зененко продолжал один из орудия расстреливать в упор приближавшихся немцев. Рота вражеских солдат была частично уничтожена и рассеяна", - отмечается в документе. Через 20 минут немцы предприняли повторную атаку, но она также была отбита. К этому времени подошла наша пехота, при поддержке орудия перешла в наступление и овладела деревней Витино. "За проявленное геройство и бесстрашие достоин присвоения звания Героя Советского Союза", - написано в наградном листе.

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

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ленинград, россия, блокада ленинграда (1941-1944), общество