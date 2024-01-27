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СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию - РИА Новости, 27.01.2024
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16:49 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html
СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию
СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию - РИА Новости, 27.01.2024
СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию
Германия готовит оборонный план, в котором выделяется роль транзитного характера страны в случае конфликта с РФ, подчеркивается необходимость подготовки убежищ... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:49
2024-01-27T16:49
россия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Германия готовит оборонный план, в котором выделяется роль транзитного характера страны в случае конфликта с РФ, подчеркивается необходимость подготовки убежищ и службы вооруженных добровольцев на инфраструктурных объектах, сообщает издание Bild, ознакомившегося с деталями секретного документа. Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах. Предварительный документ в следующую среду будет обсуждаться в Берлине представителями госорганов, армии, полиции и экспертами. "Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через неё на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", - пишет издание. Среди основных угроз в документе указан не прямой конфликт, а прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. В то же время описываются конкретные шаги в случае вовлечения Германии в конфликт. "OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", - сообщает Bild. Для предотвращения возможных атак на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Также предполагается, что будет вестись набор в добровольческую службу, до шести укомплектованных добровольцами полков должны будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт. "Компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и других военных машин... Также государство должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера", - пишет таблоид. Гражданское же население призовут самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах. "Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", - цитирует издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера. Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России. Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, германия, в мире
Россия, Германия, В мире
СМИ узнали, как Германия намерена "сдерживать" Россию

Bild: Германия станет страной транзита оружия и военных в случае конфликта с РФ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Германия готовит оборонный план, в котором выделяется роль транзитного характера страны в случае конфликта с РФ, подчеркивается необходимость подготовки убежищ и службы вооруженных добровольцев на инфраструктурных объектах, сообщает издание Bild, ознакомившегося с деталями секретного документа.
Ранее телерадиокомпания MDR со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план (OPLAN), чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах. Предварительный документ в следующую среду будет обсуждаться в Берлине представителями госорганов, армии, полиции и экспертами.
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"Эксперты исходят из того, что Германия не будет граничить непосредственно с фронтом войны. Вместо этого она станет транзитной страной, и, среди прочего, через неё на фронт будут перевозиться танки, ракеты и так далее", - пишет издание.
Среди основных угроз в документе указан не прямой конфликт, а прежде всего кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. В то же время описываются конкретные шаги в случае вовлечения Германии в конфликт.
«
"OPLAN направлен на то, чтобы в чрезвычайной ситуации солдаты, танки и т. д. могли быстро добраться до фронта. Это означает, что транспортные пути (например, определенные автобаны, железнодорожные маршруты) будут закрыты для гражданского транспорта", - сообщает Bild.
Для предотвращения возможных атак на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Также предполагается, что будет вестись набор в добровольческую службу, до шести укомплектованных добровольцами полков должны будут охранять инфраструктурные объекты ввиду отбытия военного контингента на фронт.
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"Компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и других военных машин... Также государство должно будет заключить с компаниями контракты на поставку воды и продовольствия для бундесвера", - пишет таблоид.
Гражданское же население призовут самостоятельно подготовить убежища в подвалах и гаражах. "Строительство бункеров в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно", - цитирует издание главу гражданской обороны Ральфа Тислера.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России.
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Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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