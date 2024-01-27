https://ria.ru/20240127/germaniya-1923821110.html

Писториус неожиданно высказался о России

Писториус неожиданно высказался о России - РИА Новости, 27.01.2024

Писториус неожиданно высказался о России

Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph. "Германия не готова защищать себя от... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:09

2024-01-27T11:09

2024-01-27T15:22

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph. "Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — сказал он. Писториус добавил, что больше нельзя испытывать "непоколебимую уверенность" в том, что в регионе будет царить мир. Он отметил, что роль бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются Германия и другие ее союзники по НАТО. Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других действующих лиц. В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.

https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

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в мире, германия, россия, европа, борис писториус, нато