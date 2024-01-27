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Писториус неожиданно высказался о России - РИА Новости, 27.01.2024
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11:09 27.01.2024 (обновлено: 15:22 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923821110.html
Писториус неожиданно высказался о России
Писториус неожиданно высказался о России - РИА Новости, 27.01.2024
Писториус неожиданно высказался о России
Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph. "Германия не готова защищать себя от... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:09
2024-01-27T15:22
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph. "Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — сказал он. Писториус добавил, что больше нельзя испытывать "непоколебимую уверенность" в том, что в регионе будет царить мир. Он отметил, что роль бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются Германия и другие ее союзники по НАТО. Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других действующих лиц. В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html
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в мире, германия, россия, европа, борис писториус, нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Борис Писториус, НАТО
Писториус неожиданно высказался о России

Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Германии к противостоянию с РФ

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph.

"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — сказал он.
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Писториус добавил, что больше нельзя испытывать "непоколебимую уверенность" в том, что в регионе будет царить мир. Он отметил, что роль бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются Германия и другие ее союзники по НАТО.

Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других действующих лиц.

В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
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