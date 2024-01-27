Писториус неожиданно высказался о России
Министр обороны ФРГ заявил о неготовности Германии к противостоянию с РФ
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет The Telegraph.
"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — сказал он.
"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем", — сказал он.
Писториус добавил, что больше нельзя испытывать "непоколебимую уверенность" в том, что в регионе будет царить мир. Он отметил, что роль бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются Германия и другие ее союзники по НАТО.
Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других действующих лиц.
В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других действующих лиц.
В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.