https://ria.ru/20240127/gaz-1923912636.html

На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году

На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024

На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году

Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T23:30

2024-01-27T23:30

2024-01-27T23:30

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

павел сорокин

экономика

александр новак

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках выставки-форума "Россия". В начале прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в 2022 году на внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубометров газа. Таким образом, в 2023 году поставки выросли на 3,5% по сравнению с предшествующим годом. Согласно слайдам, в 2020 году потребление газа в России составляло 461 миллиард кубометров, а в 2010 году - 458 миллиардов. Потребление газомоторного топлива в 2023 году находилось на уровне в 2,2 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда в 2020 году и 0,3 миллиарда в 2010 году. Инвестиции в газификацию в 2023 году составили 87 миллиардов рублей (в 2020 году - 39 миллиардов рублей, в 2010 - 26 миллиардов), сказано в презентации. "Газпром" в 2024 году выделит 270,3 миллиарда рублей как на газификацию, так и на догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году. Правительство РФ в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 регионах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа "социальной газификации" стала бессрочной.

https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html

https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html

https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html

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выставка-форум "россия", россия, павел сорокин, экономика, александр новак, алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)