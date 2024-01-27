Рейтинг@Mail.ru
На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
23:30 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaz-1923912636.html
На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году
На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году
Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T23:30
2024-01-27T23:30
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
павел сорокин
экономика
александр новак
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_10eb6ecba3acccf192bbf01b57a7b7f9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках выставки-форума "Россия". В начале прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в 2022 году на внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубометров газа. Таким образом, в 2023 году поставки выросли на 3,5% по сравнению с предшествующим годом. Согласно слайдам, в 2020 году потребление газа в России составляло 461 миллиард кубометров, а в 2010 году - 458 миллиардов. Потребление газомоторного топлива в 2023 году находилось на уровне в 2,2 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда в 2020 году и 0,3 миллиарда в 2010 году. Инвестиции в газификацию в 2023 году составили 87 миллиардов рублей (в 2020 году - 39 миллиардов рублей, в 2010 - 26 миллиардов), сказано в презентации. "Газпром" в 2024 году выделит 270,3 миллиарда рублей как на газификацию, так и на догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году. Правительство РФ в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 регионах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html
https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html
https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893484080_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_dc32965a50042265f3836d51f78d66ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, павел сорокин, экономика, александр новак, алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Павел Сорокин, Экономика, Александр Новак, Алексей Миллер, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году

Минэнерго: на российский рынок поставили 501 миллиард кубов газа в 2023 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища
На территории подземного газохранилища - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
На территории подземного газохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках выставки-форума "Россия".
В начале прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в 2022 году на внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубометров газа. Таким образом, в 2023 году поставки выросли на 3,5% по сравнению с предшествующим годом. Согласно слайдам, в 2020 году потребление газа в России составляло 461 миллиард кубометров, а в 2010 году - 458 миллиардов.
На газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году
Вчера, 22:59
Потребление газомоторного топлива в 2023 году находилось на уровне в 2,2 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда в 2020 году и 0,3 миллиарда в 2010 году.
Инвестиции в газификацию в 2023 году составили 87 миллиардов рублей (в 2020 году - 39 миллиардов рублей, в 2010 - 26 миллиардов), сказано в презентации.
"Газпром" в 2024 году выделит 270,3 миллиарда рублей как на газификацию, так и на догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
25 января, 12:10
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 регионах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента
20 января, 06:36
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияПавел СорокинЭкономикаАлександр НовакАлексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала