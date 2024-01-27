https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html

Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году

Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024

Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году

Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:59

2024-01-27T22:59

2024-01-27T22:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

китай

экономика

павел сорокин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". Из них 23 миллиарда кубометров было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, отмечается на одном из слайдов. Данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно презентации, в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа. В 2010 году экспорт трубопроводного газа составил 47 миллиардов кубометров. Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн (в 2020 году - 30 миллионов, в 2010 - 10 миллионов), также говорится в материалах к выступлению Сорокина. По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html

https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html

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выставка-форум "россия", россия, китай, экономика, павел сорокин, федеральная служба государственной статистики (росстат)