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Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
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22:59 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году
Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:59
2024-01-27T22:59
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
китай
экономика
павел сорокин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". Из них 23 миллиарда кубометров было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, отмечается на одном из слайдов. Данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно презентации, в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа. В 2010 году экспорт трубопроводного газа составил 47 миллиардов кубометров. Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн (в 2020 году - 30 миллионов, в 2010 - 10 миллионов), также говорится в материалах к выступлению Сорокина. По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html
https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html
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выставка-форум "россия", россия, китай, экономика, павел сорокин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Китай, Экономика, Павел Сорокин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году

Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа газоизмерительной станции
На газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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На газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".
Из них 23 миллиарда кубометров было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, отмечается на одном из слайдов.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
25 января, 12:10
Данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно презентации, в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа. В 2010 году экспорт трубопроводного газа составил 47 миллиардов кубометров.
Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн (в 2020 году - 30 миллионов, в 2010 - 10 миллионов), также говорится в материалах к выступлению Сорокина.
По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.
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Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента
20 января, 06:36
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияКитайЭкономикаПавел СорокинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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