https://ria.ru/20240127/gaz-1923856927.html
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами - РИА Новости, 27.01.2024
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами
Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Дня энергетики... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:16
2024-01-27T15:16
2024-01-27T21:31
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия". "Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.На этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что Киев и Братислава достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в Европу. Вскоре источники в правительстве постсоветской республики опровергли эту информацию агентству РБК-Украина. По данным издания, киевские власти не собираются продлевать транзитное соглашение с Россией, которое истекает в конце 2024 года. Отмечается, что это станет возможно, только если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, прекращение транзита российского газа в Европу через Украину приведет к изменению логистических цепочек.В конце 2019 года Москва и Киев подписали контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.Сейчас российское голубое топливо поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
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европа, украина, россия, александр новак, в мире, роберт фицо, денис шмыгаль, нафтогаз украины, газпром, турецкий поток
Выставка-форум "Россия", Европа, Украина, Россия, Александр Новак, В мире, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Газпром, Турецкий поток
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами
Новак: РФ готова обсуждать поставки газа в Европу через Украину разными путями
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия".
"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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На этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо
по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем
заявил, что Киев и Братислава достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в Европу.
Вскоре источники в правительстве постсоветской республики опровергли эту информацию агентству РБК-Украина. По данным издания, киевские власти не собираются продлевать транзитное соглашение с Россией, которое истекает в конце 2024 года. Отмечается, что это станет возможно, только если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, прекращение транзита российского газа в Европу через Украину приведет к изменению логистических цепочек.
В конце 2019 года Москва и Киев подписали контракт на пять лет, согласно которому "Газпром
" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
Сейчас российское голубое топливо поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
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