https://ria.ru/20240127/gaz-1923827658.html

Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину

Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 27.01.2024

Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:50

2024-01-27T11:50

2024-01-27T11:50

экономика

украина

европа

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников. "Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину - ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам. Ранее агентство РБК- Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html

украина

европа

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, украина, европа, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)