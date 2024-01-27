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Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 27.01.2024
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11:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaz-1923827658.html
Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину
Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 27.01.2024
Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:50
2024-01-27T11:50
экономика
украина
европа
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников. "Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину - ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам. Ранее агентство РБК- Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html
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экономика, украина, европа, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Украина, Европа, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину

Шульгинов: Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту через Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников.
«
"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину - ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам.
Ранее агентство РБК- Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
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ЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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