"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России
Спикер палаты представителей США Джонсон: решение Байдена по СПГ помогает России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в соцсети X.
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"Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России", — сказал он.
Кроме того, такой шаг ослабляет энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта. Это отвратительный провал, подчеркнул политик.
Накануне Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает российское сырье на мировых рынках. Там связали эту меру с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".
В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка сжиженного природного газа к 2035-му. Примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа.
Накануне Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает российское сырье на мировых рынках. Там связали эту меру с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".
В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка сжиженного природного газа к 2035-му. Примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа.