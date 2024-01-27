https://ria.ru/20240127/gaz-1923806822.html

"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России

"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 27.01.2024

"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России

Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:33

2024-01-27T08:33

2024-01-27T12:21

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в соцсети X. "Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России", — сказал он.Кроме того, такой шаг ослабляет энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта. Это отвратительный провал, подчеркнул политик.Накануне Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает российское сырье на мировых рынках. Там связали эту меру с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени". В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка сжиженного природного газа к 2035-му. Примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа.

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россия, сша, джо байден, майк джонсон, в мире, александр новак