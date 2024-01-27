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"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 27.01.2024
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08:33 27.01.2024 (обновлено: 12:21 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/gaz-1923806822.html
"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России
"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 27.01.2024
"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России
Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:33
2024-01-27T12:21
россия
сша
джо байден
майк джонсон
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в соцсети X. &quot;Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России&quot;, — сказал он.Кроме того, такой шаг ослабляет энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта. Это отвратительный провал, подчеркнул политик.Накануне Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает российское сырье на мировых рынках. Там связали эту меру с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени". В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка сжиженного природного газа к 2035-му. Примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа.
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россия, сша, джо байден, майк джонсон, в мире, александр новак
Россия, США, Джо Байден, Майк Джонсон, В мире, Александр Новак
"Отвратительно". Спикер Джонсон сделал шокирующее заявление о России

Спикер палаты представителей США Джонсон: решение Байдена по СПГ помогает России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Майк Джонсон
Спикер палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России, написал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в соцсети X.
«

"Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России", — сказал он.

Кроме того, такой шаг ослабляет энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта. Это отвратительный провал, подчеркнул политик.

Накануне Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает российское сырье на мировых рынках. Там связали эту меру с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".

В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка сжиженного природного газа к 2035-му. Примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа.
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РоссияСШАДжо БайденМайк ДжонсонВ миреАлександр Новак
 
 
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