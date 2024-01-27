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"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 27.01.2024 (обновлено: 16:26 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html
"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине
"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине
США планируют представить Украине гарантии безопасности на десять лет, план предполагает четыре этапа, пишет Washington Post. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:11
2024-01-27T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
политика
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США планируют представить Украине гарантии безопасности на десять лет, план предполагает четыре этапа, пишет Washington Post."Документ, по словам тесно связанных с планированием американских чиновников, составлен с учетом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформы", — говорится в материале.Предполагается, что Вашингтон будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также наращивать в будущем украинские вооруженные силы, чтобы они были способны противостоять российской армии.Документ будет включать "конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, а также помощь стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты".Этап "строительства" стратегии сосредоточен на обязательствах по созданию будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе. Кроме того, план включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, говорится в публикации.Администрация планирует обнародовать свой проект гарантий безопасности на десять лет этой весной, при условии, что запрос президента Байдена на 61 миллиард долларов о дополнительном финансировании Украины будет одобрен Конгрессом, пишет WP.В июле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования. Так он прокомментировал планы лидеров стран "Большой семерки" объявить о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923835130.html
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в мире, политика, украина, киев, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Политика, Украина, Киев, Дмитрий Песков, НАТО
"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине

WP: США хотят дать Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие 4 этапа

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США планируют представить Украине гарантии безопасности на десять лет, план предполагает четыре этапа, пишет Washington Post.
"Документ, по словам тесно связанных с планированием американских чиновников, составлен с учетом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформы", — говорится в материале.
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Предполагается, что Вашингтон будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также наращивать в будущем украинские вооруженные силы, чтобы они были способны противостоять российской армии.
Документ будет включать "конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, а также помощь стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты".
Этап "строительства" стратегии сосредоточен на обязательствах по созданию будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе. Кроме того, план включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, говорится в публикации.
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Администрация планирует обнародовать свой проект гарантий безопасности на десять лет этой весной, при условии, что запрос президента Байдена на 61 миллиард долларов о дополнительном финансировании Украины будет одобрен Конгрессом, пишет WP.
В июле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования. Так он прокомментировал планы лидеров стран "Большой семерки" объявить о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе.
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