"Четыре этапа". СМИ раскрыли новый план США по Украине
WP: США хотят дать Украине гарантии безопасности на 10 лет, включающие 4 этапа
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США планируют представить Украине гарантии безопасности на десять лет, план предполагает четыре этапа, пишет Washington Post.
"Документ, по словам тесно связанных с планированием американских чиновников, составлен с учетом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформы", — говорится в материале.
Предполагается, что Вашингтон будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также наращивать в будущем украинские вооруженные силы, чтобы они были способны противостоять российской армии.
Документ будет включать "конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, а также помощь стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты".
Этап "строительства" стратегии сосредоточен на обязательствах по созданию будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе. Кроме того, план включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, говорится в публикации.
Администрация планирует обнародовать свой проект гарантий безопасности на десять лет этой весной, при условии, что запрос президента Байдена на 61 миллиард долларов о дополнительном финансировании Украины будет одобрен Конгрессом, пишет WP.
В июле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования. Так он прокомментировал планы лидеров стран "Большой семерки" объявить о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе.