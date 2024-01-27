Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию
Комика Максима Галкина не пустили на Бали
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**.
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"Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке", — сказал артист.
Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.
В января артист также заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае.
В января артист также заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.