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Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию - РИА Новости, 27.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:44 27.01.2024 (обновлено: 14:51 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/galkin-1923827038.html
Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию
Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию - РИА Новости, 27.01.2024
Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию
Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:44
2024-01-27T14:51
шоубиз
россия
максим галкин
индонезия
бали
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**. &quot;Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке&quot;, — сказал артист.Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста. В января артист также заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае.Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, максим галкин, индонезия, бали
Шоубиз, Россия, Максим Галкин, Индонезия, Бали
Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию

Комика Максима Галкина не пустили на Бали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**.
«

"Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке", — сказал артист.

Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.

В января артист также заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае.
Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
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ШоубизРоссияМаксим ГалкинИндонезияБали
 
 
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