https://ria.ru/20240127/galkin-1923827038.html

Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию

Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию - РИА Новости, 27.01.2024

Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию

Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:44

2024-01-27T11:44

2024-01-27T14:51

шоубиз

россия

максим галкин

индонезия

бали

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили на Бали, написал он на своей странице в Instagram**. "Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке", — сказал артист.Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста. В января артист также заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае.Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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россия, максим галкин, индонезия, бали