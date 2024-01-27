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Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 27.01.2024
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11:35 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 27.01.2024
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, пообещав сделать шаги в этом направлении. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:35
2024-01-27T11:35
в мире
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словакия
украина
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, пообещав сделать шаги в этом направлении. "Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной", - сказал Фицо в интервью новостному изданию Teraz. Он выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало переговоров. В декабре 2023 года Фицо заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует. Фицо в ноябре 2023 года принял послов США и России. Он отмечал, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
https://ria.ru/20240125/gaz-1923380854.html
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в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Фицо: Словакия должна иметь нормальные отношения как с Украиной, так и с Россией

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, пообещав сделать шаги в этом направлении.
«
"Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной", - сказал Фицо в интервью новостному изданию Teraz.
Он выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало переговоров.
В декабре 2023 года Фицо заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Фицо в ноябре 2023 года принял послов США и России. Он отмечал, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".
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В миреРоссияСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
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