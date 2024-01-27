https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 27.01.2024

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, пообещав сделать шаги в этом направлении. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:35

2024-01-27T11:35

2024-01-27T11:35

в мире

россия

словакия

украина

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_31874fb2047e173d5a07bcc94eb362af.jpg

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, пообещав сделать шаги в этом направлении. "Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной", - сказал Фицо в интервью новостному изданию Teraz. Он выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало переговоров. В декабре 2023 года Фицо заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует. Фицо в ноябре 2023 года принял послов США и России. Он отмечал, что относится "с уважением к каждому из них, потому что не носит черно-белые очки". Премьер также заявил, что Словакия должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта на Украине, и "стандартизации словацко-российских отношений".

https://ria.ru/20240125/gaz-1923380854.html

россия

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо