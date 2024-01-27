https://ria.ru/20240127/fermery-1923858410.html

Протестующие фермеры продолжили блокаду дорог во Франции

Протестующие фермеры продолжили блокаду дорог во Франции - РИА Новости, 27.01.2024

Протестующие фермеры продолжили блокаду дорог во Франции

Французские фермеры, недовольные политикой властей, продолжают в субботу блокировать автотрассы в стране, несмотря на объявленные накануне властями... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:29

2024-01-27T15:29

2024-01-27T15:29

в мире

франция

тулуза

марсель

габриэль атталь

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923759754_0:37:3070:1764_1920x0_80_0_0_e8581d4de47894dd93fdf2bd5cfe5cbf.jpg

ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Французские фермеры, недовольные политикой властей, продолжают в субботу блокировать автотрассы в стране, несмотря на объявленные накануне властями компромиссные меры, следует из данных в французского оператора автодорог Vinci. Накануне три ведущих профсоюза аграриев Франции сообщили, что продолжат протесты, после объявления премьер-министром Габриэлем Атталем ряда мер, направленных на улучшение ситуации для фермеров. По данным оператора, перекрытие движения наблюдается на участках по меньшей мере 12 автотрасс в разных регионах Франции. При этом отмечается, что представленный список не полный. На интерактивной карте, опубликованной Vinci, видны множество отмеченных красным крестом участков, где наблюдается перекрытие дорог. Большинство из них расположены на юге и западе Франции. Среди затронутых районов – два участка на шоссе A7 на юго-востоке страны по направлению к Марселю и Лиону, трасса A9 на участке, ведущем к границе с Испанией, а также участки ведущих в Тулузу А20 и А62 и других автомагистралей. При этом, как отмечают французские СМИ, после объявления правительством компромиссных мер некоторые фермеры приняли решение снять блокаду на ряде шоссе. В частности движение возобновится на трассе А64 на юго-западе Франции, где протестующие аграрии накануне угостили глинтвейном прибывшего на баррикады премьера. Ранее Атталь объявил, что власти "услышали и поняли" трудности, с которыми сталкиваются фермеры. Атталь сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, что было одной из причин протестов аграриев. Он также напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Он также сообщил об упразднении ряда бюрократических процедур и усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали Франции, устраивая баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщила, что более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240127/parizh-1923838456.html

https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html

франция

тулуза

марсель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, тулуза, марсель, габриэль атталь, евросоюз