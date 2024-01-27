https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским

Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским - РИА Новости, 27.01.2024

Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским

Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:31

2024-01-27T01:31

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI."Когда я как-то взяла свою внучку, — она в первом классе, — к себе домой, и у меня были включены "Единые новости". <...> и вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?" — поделилась историей экс-депутат.По ее словам, вопрос внучки вызвал неловкость, так как сложно было объяснить, почему солдат в украинской форме говорит по-русски. Фарион добавила, что ее внук Дмитрик спит с флагом Украины, но сине-желтого полотна ему мало, поэтому в кровати должно быть и красно-черное.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231029/farion-1905913339.html

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в мире, украина, россия, ирина фарион, служба безопасности украины