Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
Ирина Фарион похвасталась ненавистью внучки к русскоговорящим
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЧлен политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион
Член политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI.
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"Когда я как-то взяла свою внучку, — она в первом классе, — к себе домой, и у меня были включены "Единые новости". <...> и вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?" — поделилась историей экс-депутат.
По ее словам, вопрос внучки вызвал неловкость, так как сложно было объяснить, почему солдат в украинской форме говорит по-русски. Фарион добавила, что ее внук Дмитрик спит с флагом Украины, но сине-желтого полотна ему мало, поэтому в кровати должно быть и красно-черное.
Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.
Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
* Запрещенная в России террористическая организация.