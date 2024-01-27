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Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским - РИА Новости, 27.01.2024
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01:31 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским - РИА Новости, 27.01.2024
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским
Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:31
2024-01-27T01:31
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ирина фарион
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI."Когда я как-то взяла свою внучку, — она в первом классе, — к себе домой, и у меня были включены "Единые новости". &lt;...&gt; и вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?" — поделилась историей экс-депутат.По ее словам, вопрос внучки вызвал неловкость, так как сложно было объяснить, почему солдат в украинской форме говорит по-русски. Фарион добавила, что ее внук Дмитрик спит с флагом Украины, но сине-желтого полотна ему мало, поэтому в кровати должно быть и красно-черное.Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, украина, россия, ирина фарион, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Ирина Фарион, Служба безопасности Украины
Фарион похвасталась ненавистью внуков к русским

Ирина Фарион похвасталась ненавистью внучки к русскоговорящим

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЧлен политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион
Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Член политсовета партии "Свобода" Ирина Фарион. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Ирина Фарион гордится тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных, следует из интервью политика каналу PAI.
«
"Когда я как-то взяла свою внучку, — она в первом классе, — к себе домой, и у меня были включены "Единые новости". <...> и вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: "Бабуля, кто это такой? Это москаль?" — поделилась историей экс-депутат.
По ее словам, вопрос внучки вызвал неловкость, так как сложно было объяснить, почему солдат в украинской форме говорит по-русски. Фарион добавила, что ее внук Дмитрик спит с флагом Украины, но сине-желтого полотна ему мало, поэтому в кровати должно быть и красно-черное.
Ранее политик неоднократно высказывалась против использования русского языка украинцами и призывала к насилию по отношению к русскоговорящим. Так, боевиков "Азова"*, использующих русский, она назвала сбродом.
Впоследствии за подобные высказывания СБУ открыла против Фарион уголовные дела по нескольким статьям. Также ее уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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В миреУкраинаРоссияИрина ФарионСлужба безопасности Украины
 
 
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