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В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024
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16:33 27.01.2024
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В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году
В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024
В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году
"Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:33
2024-01-27T16:33
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра Панина. "10,7 миллиарда кВт.ч (итоги по экспорту за 2023 год - ред.). Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. В настоящее время компания осуществляет поставки электроэнергии в Китай, Монголию, Казахстан, Турцию, Киргизию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию. Панина также отметила, что у компании в целом неплохие финансовые результаты за год. "Не худший год по марже &lt;...&gt; если брать за годы, когда у нас были большие прибыли, десятками миллиардов исчислялись. Она на уровне той прибыли, которая была до 2018 года", - пояснила она.
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В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году

"Интер РАО": экспорт электроэнергии в 2024 г будет сопоставим с объемом 2023 г

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен правления "Интер РАО" Александра Панина на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития"
Член правления Интер РАО Александра Панина на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Член правления "Интер РАО" Александра Панина на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра Панина.
«
"10,7 миллиарда кВт.ч (итоги по экспорту за 2023 год - ред.). Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
В настоящее время компания осуществляет поставки электроэнергии в Китай, Монголию, Казахстан, Турцию, Киргизию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию.
Панина также отметила, что у компании в целом неплохие финансовые результаты за год. "Не худший год по марже <...> если брать за годы, когда у нас были большие прибыли, десятками миллиардов исчислялись. Она на уровне той прибыли, которая была до 2018 года", - пояснила она.
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
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