В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году
"Интер РАО": экспорт электроэнергии в 2024 г будет сопоставим с объемом 2023 г
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен правления "Интер РАО" Александра Панина на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Член правления "Интер РАО" Александра Панина на пленарной сессии "ТЭК России: новые возможности для развития"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра Панина.
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"10,7 миллиарда кВт.ч (итоги по экспорту за 2023 год - ред.). Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
В настоящее время компания осуществляет поставки электроэнергии в Китай, Монголию, Казахстан, Турцию, Киргизию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию.
Панина также отметила, что у компании в целом неплохие финансовые результаты за год. "Не худший год по марже <...> если брать за годы, когда у нас были большие прибыли, десятками миллиардов исчислялись. Она на уровне той прибыли, которая была до 2018 года", - пояснила она.