https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923867660.html

В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году

В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024

В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году

"Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:33

2024-01-27T16:33

2024-01-27T16:33

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Интер РАО" рассчитывает, что объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году будет сопоставим с 2023 годом, сообщила член правления компании Александра Панина. "10,7 миллиарда кВт.ч (итоги по экспорту за 2023 год - ред.). Посмотрим, как 2024 год пойдет, будем надеяться, что около этих величин", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. В настоящее время компания осуществляет поставки электроэнергии в Китай, Монголию, Казахстан, Турцию, Киргизию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию. Панина также отметила, что у компании в целом неплохие финансовые результаты за год. "Не худший год по марже <...> если брать за годы, когда у нас были большие прибыли, десятками миллиардов исчислялись. Она на уровне той прибыли, которая была до 2018 года", - пояснила она.

https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923866442.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, интер рао еэс, выставка-форум "россия"