https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923866442.html
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:28
2024-01-27T16:28
2024-01-27T16:34
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина."Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза... Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", - пояснила Панина.Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан - 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию - 900 миллионов киловатт-часов."Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - резюмировала Панина.
https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923867660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, интер рао еэс
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Интер РАО ЕЭС
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
"Интер РАО": экспорт электроэнергии в 2023 году составил 10,7 млрд кВт.ч
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина.
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"Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза... Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", - пояснила Панина.
Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан
- 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию
- 900 миллионов киловатт-часов.
"Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - резюмировала Панина.
В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году