https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923866442.html

В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году

В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024

В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году

Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:28

2024-01-27T16:28

2024-01-27T16:34

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина."Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза... Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", - пояснила Панина.Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан - 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию - 900 миллионов киловатт-часов."Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - резюмировала Панина.

https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923867660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, интер рао еэс