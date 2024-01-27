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В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
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16:28 27.01.2024 (обновлено: 16:34 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923866442.html
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году
Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:28
2024-01-27T16:34
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина."Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза... Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", - пояснила Панина.Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан - 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию - 900 миллионов киловатт-часов."Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - резюмировала Панина.
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экономика, россия, интер рао еэс
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Интер РАО ЕЭС
В "Интер РАО" назвали объем экспорта электроэнергии в 2023 году

"Интер РАО": экспорт электроэнергии в 2023 году составил 10,7 млрд кВт.ч

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году составил 10,7 миллиарда киловатт-часов против 13,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила в субботу член правления "Интер РАО" Александра Панина.
«
"Экспорт у нас составил порядка 10,7 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году было порядка 13,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
В целом компания оценивает итоги экспорта как неплохие. "В прошлом году до мая месяца включительно у нас еще были поставки в страны Евросоюза... Грубо говоря, у нас получились рекордные объемы поставок, если бы мы за все годы нашей поставки исключили поставку в страны Евросоюза", - пояснила Панина.
Она также добавила, что в прошлом году компания поставила рекордные объемы электроэнергии в Казахстан - 4,7 миллиарда киловатт-часов, в Монголию - 900 миллионов киловатт-часов.
"Мы развернулись на Восток и перевыполнили то, что планировали изначально", - резюмировала Панина.
Член правления Интер РАО Александра Панина на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития
В "Интер РАО" оценили объем экспорта российской электроэнергии в 2024 году
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