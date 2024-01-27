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В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей - РИА Новости, 27.01.2024
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12:46 27.01.2024 (обновлено: 13:15 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923834248.html
В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей
В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей - РИА Новости, 27.01.2024
В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей
Москва работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:46
2024-01-27T13:15
экономика
россия
дмитрий песков
сша
всемирный банк
владимир путин
анатолий антонов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post. "Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной", — сказал он.При этом само издание утверждает, что Москва якобы намерена бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют США, и для этого укрепляет отношения с Китаем и Глобальным Югом.Песков опроверг эту информацию, отметив, что Россия ищет возможность создать ей альтернативы.Как заявлял Владимир Путин, нынешнюю финансовую систему нельзя назвать идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства стран.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что введение санкций против Москвы подтверждает ненадежность американоцентричной финансовой системы, поскольку таким образом Вашингтон лишь пытается сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Тем не менее многие, в том числе специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда, понимают, что обрушить российскую экономику и подорвать ее технологический суверенитет не удалось.
https://ria.ru/20240117/rossiya-1921881637.html
https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html
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экономика, россия, дмитрий песков, сша, всемирный банк, владимир путин, анатолий антонов
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, США, Всемирный банк, Владимир Путин, Анатолий Антонов
В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей

Песков: Россия намерена создать альтернативу мировой финансовой системе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post.
"Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной", — сказал он.
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При этом само издание утверждает, что Москва якобы намерена бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют США, и для этого укрепляет отношения с Китаем и Глобальным Югом.
Песков опроверг эту информацию, отметив, что Россия ищет возможность создать ей альтернативы.
Как заявлял Владимир Путин, нынешнюю финансовую систему нельзя назвать идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства стран.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что введение санкций против Москвы подтверждает ненадежность американоцентричной финансовой системы, поскольку таким образом Вашингтон лишь пытается сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Тем не менее многие, в том числе специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда, понимают, что обрушить российскую экономику и подорвать ее технологический суверенитет не удалось.
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