https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923834248.html

В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей

В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей - РИА Новости, 27.01.2024

В Кремле рассказали о работе над новой системой экономических связей

Москва работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:46

2024-01-27T12:46

2024-01-27T13:15

экономика

россия

дмитрий песков

сша

всемирный банк

владимир путин

анатолий антонов

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post. "Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной", — сказал он.При этом само издание утверждает, что Москва якобы намерена бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют США, и для этого укрепляет отношения с Китаем и Глобальным Югом.Песков опроверг эту информацию, отметив, что Россия ищет возможность создать ей альтернативы.Как заявлял Владимир Путин, нынешнюю финансовую систему нельзя назвать идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства стран.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что введение санкций против Москвы подтверждает ненадежность американоцентричной финансовой системы, поскольку таким образом Вашингтон лишь пытается сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Тем не менее многие, в том числе специалисты Всемирного банка и Международного валютного фонда, понимают, что обрушить российскую экономику и подорвать ее технологический суверенитет не удалось.

https://ria.ru/20240117/rossiya-1921881637.html

https://ria.ru/20231207/finansy-1914380758.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, сша, всемирный банк, владимир путин, анатолий антонов