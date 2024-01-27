https://ria.ru/20240127/dtp-1923854748.html
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 27.01.2024
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек
Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:59
2024-01-27T14:59
2024-01-27T14:59
происшествия
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в субботу на 71-м километре автодороги "Екатеринбург – Тюмень" водитель автомашины Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным автомобилем "Лада Ларгус", который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, после чего он съехал в кювет. "После первичного осмотра пятеро взрослых пострадавших направлены в Богдановичскую Центральную районную больницу. На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Свердловская область
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек
Минздрав: на трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек