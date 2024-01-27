Рейтинг@Mail.ru
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/dtp-1923854748.html
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 27.01.2024
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек
Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:59
2024-01-27T14:59
происшествия
екатеринбург
тюмень
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в субботу на 71-м километре автодороги "Екатеринбург – Тюмень" водитель автомашины Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным автомобилем "Лада Ларгус", который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, после чего он съехал в кювет. "После первичного осмотра пятеро взрослых пострадавших направлены в Богдановичскую Центральную районную больницу. На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
екатеринбург
тюмень
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Свердловская область
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек

Минздрав: на трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, в субботу на 71-м километре автодороги "Екатеринбург – Тюмень" водитель автомашины Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным автомобилем "Лада Ларгус", который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, после чего он съехал в кювет.
"После первичного осмотра пятеро взрослых пострадавших направлены в Богдановичскую Центральную районную больницу. На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа 2023, 16:15
 
ПроисшествияЕкатеринбургТюменьСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала