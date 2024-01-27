https://ria.ru/20240127/doma-1923809998.html

В Приморье оштрафовали подрядчика за срыв строительства жилья по нацпроекту

В Приморье оштрафовали подрядчика за срыв строительства жилья по нацпроекту - РИА Новости, 27.01.2024

В Приморье оштрафовали подрядчика за срыв строительства жилья по нацпроекту

Подрядчика оштрафовали на более 1,4 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства четырех десятиэтажных домов для переселенцев из ветхого жилья и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:26

2024-01-27T09:26

2024-01-27T09:26

происшествия

владивосток

приморский край

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Подрядчика оштрафовали на более 1,4 миллиарда рублей за нарушение сроков строительства четырех десятиэтажных домов для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, дома по улице Русской во Владивостоке возводил ООО ГК "Альянс" по нацпроекту, по контракту их надо было построить до 1 октября 2023 года для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. За нарушение сроков строительства возбудили дело об административном правонарушении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идёт о четырёх десятиэтажных домах. "Судья признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере более 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления в законную силу.

https://ria.ru/20231224/siroty-1917742519.html

https://realty.ria.ru/20240125/kuzbass-1923359353.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, жилье