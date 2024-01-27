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В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме
В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме - РИА Новости, 27.01.2024
В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме
Многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону, стена которого в субботу частично обрушилась, был признан аварийным в 2020 году, однако жильцы переселиться в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:14
2024-01-27T22:14
2024-01-27T22:14
происшествия
ростов-на-дону
жилье
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону, стена которого в субботу частично обрушилась, был признан аварийным в 2020 году, однако жильцы переселиться в маневренный фонд отказались, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек, никто не пострадал. "Пятиэтажный жилой дом по адресу: улица Нариманова, 72/3, 1963 года постройки. В 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд. Все жители отказались", - написал Логвиненко в Telegram. Он отметил, что на место происшествия прибыли два автобуса для оперативного размещения жителей дома. На базе 82-й школы организован пункт временного размещения. "Пострадавшим предложим жилье манавренного фонда", - добавил глава администрации.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, ростов-на-дону, жилье, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Жилье, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме
Логвиненко: обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 г