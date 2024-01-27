https://ria.ru/20240127/dom-1923908630.html

В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме

В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме - РИА Новости, 27.01.2024

В Ростове-на-Дону рассказали подробности о частично обрушившемся доме

Многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону, стена которого в субботу частично обрушилась, был признан аварийным в 2020 году, однако жильцы переселиться в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:14

2024-01-27T22:14

2024-01-27T22:14

происшествия

ростов-на-дону

жилье

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону, стена которого в субботу частично обрушилась, был признан аварийным в 2020 году, однако жильцы переселиться в маневренный фонд отказались, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек, никто не пострадал. "Пятиэтажный жилой дом по адресу: улица Нариманова, 72/3, 1963 года постройки. В 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд. Все жители отказались", - написал Логвиненко в Telegram. Он отметил, что на место происшествия прибыли два автобуса для оперативного размещения жителей дома. На базе 82-й школы организован пункт временного размещения. "Пострадавшим предложим жилье манавренного фонда", - добавил глава администрации.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, жилье, алексей логвиненко