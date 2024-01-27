https://ria.ru/20240127/dempfer-1923854864.html

Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера

Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера - РИА Новости, 27.01.2024

Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера

Дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера сейчас не ведется, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:00

2024-01-27T15:00

2024-01-27T15:00

выставка-форум "россия"

экономика

россия

александр дюков

выставка-форум "россия"

газпром нефть

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера сейчас не ведется, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "На данный момент нет. Какого-то обсуждения или каких-то дискуссий нет", - ответил он на вопрос о том, обсуждают ли отрасль и правительство корректировку параметров демпфера.

https://ria.ru/20240127/neft-1923853707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр дюков, выставка-форум "россия", газпром нефть