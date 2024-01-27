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Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера - РИА Новости, 27.01.2024
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Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера
Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера - РИА Новости, 27.01.2024
Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера
Дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера сейчас не ведется, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:00
2024-01-27T15:00
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экономика
россия
александр дюков
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газпром нефть
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера сейчас не ведется, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "На данный момент нет. Какого-то обсуждения или каких-то дискуссий нет", - ответил он на вопрос о том, обсуждают ли отрасль и правительство корректировку параметров демпфера.
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экономика, россия, александр дюков, выставка-форум "россия", газпром нефть
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Александр Дюков, Выставка-форум "Россия", Газпром нефть
Глава "Газпром нефти" ответил на вопрос о корректировке параметров демпфера

Дюков: правительство и нефтяники не ведут дискуссии о корректировке демпфера

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на выставке-форуме "Россия"
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера сейчас не ведется, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"На данный момент нет. Какого-то обсуждения или каких-то дискуссий нет", - ответил он на вопрос о том, обсуждают ли отрасль и правительство корректировку параметров демпфера.
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов
Вчера, 14:54
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАлександр ДюковВыставка-форум "Россия"Газпром нефть
 
 
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