https://ria.ru/20240127/dagestan-1923893713.html

В Дагестане подросток лишился кисти после взрыва петарды

В Дагестане подросток лишился кисти после взрыва петарды - РИА Новости, 27.01.2024

В Дагестане подросток лишился кисти после взрыва петарды

Петарда взорвалась в руках 14-летнего подростка в Сергокалинском районе Дагестана, ребенок лишился кисти, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:36

2024-01-27T19:36

2024-01-27T19:36

происшествия

сергокалинский район

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МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Петарда взорвалась в руках 14-летнего подростка в Сергокалинском районе Дагестана, ребенок лишился кисти, сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 27 января 2024 года, примерно в 17.30 мск, в селе Мургук Сергокалинского района в результате взрыва в руках петарды 14-летний подросток лишился кисти. Мальчик госпитализирован", – говорится в сообщении. В связи с травмированием подростка прокуратура республики организовала проверку. Как отметили в ведомстве, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

https://ria.ru/20230102/salyuty-1842319167.html

сергокалинский район

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2024

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происшествия, сергокалинский район