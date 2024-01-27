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В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильма - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/borrel-1923836917.html
В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильма
В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильма - РИА Новости, 27.01.2024
В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильма
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего поставить Украине дальнобойные ракеты, с... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:03
2024-01-27T13:03
специальная военная операция на украине
украина
жозеп боррель
россия
в мире
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего поставить Украине дальнобойные ракеты, с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца. "Боррель мне стал напоминать персонаж из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого", - сказал Константинов РИА Новости, комментируя статью Борреля в газете La Repubblica, где он выступил за поставку Украине ракетных установок дальнего действия и другого вооружения, которые якобы позволят освободить её территории. Константинов подчеркнул, что все сентенции и уровень воздействия Борреля и подобной ему публики на мировую политику не просто ничтожен, а равен нулю. "Они просто озвучивают доведённую до них повестку. Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за своё бормотание, смысл которого им самим не понятен", - сказал Константинов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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украина, жозеп боррель, россия, в мире, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Жозеп Боррель, Россия, В мире, Владимир Константинов
В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультфильма

Константинов сравнил Борреля с персонажем из мультфильма про храброго зайца

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего поставить Украине дальнобойные ракеты, с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца.
"Боррель мне стал напоминать персонаж из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого", - сказал Константинов РИА Новости, комментируя статью Борреля в газете La Repubblica, где он выступил за поставку Украине ракетных установок дальнего действия и другого вооружения, которые якобы позволят освободить её территории.
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Константинов подчеркнул, что все сентенции и уровень воздействия Борреля и подобной ему публики на мировую политику не просто ничтожен, а равен нулю.
"Они просто озвучивают доведённую до них повестку. Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за своё бормотание, смысл которого им самим не понятен", - сказал Константинов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЖозеп БоррельРоссияВ миреВладимир Константинов
 
 
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