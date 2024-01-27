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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей

Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей - РИА Новости, 27.01.2024

Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей

Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

2024-01-27T17:40

2024-01-27T17:40

2024-01-27T17:40

видео

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

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Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.

ленинград

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2024

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T17:40 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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