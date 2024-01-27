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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей - РИА Новости, 27.01.2024
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17:40 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/blokada-1923878513.html
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей - РИА Новости, 27.01.2024
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
2024-01-27T17:40
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видео
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
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Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
ленинград
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353
60
353
60
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
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видео, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, видео
Видео, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей

Читать ria.ru в
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
 
ВидеоБлокада Ленинграда (1941-1944)Ленинград
 
 
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