https://ria.ru/20240127/blokada-1923875046.html

Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости

Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости - РИА Новости, 27.01.2024

Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости

Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:18

2024-01-27T17:18

2024-01-27T18:13

блокада ленинграда (1941-1944)

владимир путин

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россия

ссср

общество

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин."Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда - решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев - именно мирных жителей - стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T17:18 true PT2M44S

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блокада ленинграда (1941-1944), владимир путин, ленинград, россия, ссср, общество