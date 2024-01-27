https://ria.ru/20240127/blokada-1923875046.html
Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости
Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости - РИА Новости, 27.01.2024
Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости
Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:18
2024-01-27T17:18
2024-01-27T18:13
блокада ленинграда (1941-1944)
владимир путин
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин."Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда - решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев - именно мирных жителей - стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.
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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
2024-01-27T17:18
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блокада ленинграда (1941-1944), владимир путин, ленинград, россия, ссср, общество
Блокада Ленинграда (1941-1944), Владимир Путин, Ленинград, Россия, СССР, Общество
Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости
Путин: блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму