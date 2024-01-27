https://ria.ru/20240127/benzin-1923853379.html

Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина

Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина - РИА Новости, 27.01.2024

Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина

"Газпром нефть" не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, на рынке сейчас профицит, заявил журналистам глава компании Александр... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:52

2024-01-27T14:52

2024-01-27T14:52

выставка-форум "россия"

общество

экономика

россия

александр дюков

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, на рынке сейчас профицит, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "Я считаю, что мы в данный момент видим профицит. Объемы производства превышают объемы потребления. В этом нет необходимости", - ответил Дюков на вопрос, считает ли "Газпром нефть" необходимым ввести новые ограничения экспорта бензина из РФ.

https://ria.ru/20240117/toplivo-1921859669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, экономика, россия, александр дюков, газпром