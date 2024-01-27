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Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина - РИА Новости, 27.01.2024
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14:52 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/benzin-1923853379.html
Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина
Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина - РИА Новости, 27.01.2024
Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина
"Газпром нефть" не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, на рынке сейчас профицит, заявил журналистам глава компании Александр... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:52
2024-01-27T14:52
выставка-форум "россия"
общество
экономика
россия
александр дюков
газпром
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, на рынке сейчас профицит, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "Я считаю, что мы в данный момент видим профицит. Объемы производства превышают объемы потребления. В этом нет необходимости", - ответил Дюков на вопрос, считает ли "Газпром нефть" необходимым ввести новые ограничения экспорта бензина из РФ.
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общество, экономика, россия, александр дюков, газпром
Выставка-форум "Россия", Общество, Экономика, Россия, Александр Дюков, Газпром
Дюков ответил на вопрос о необходимости новых ограничений экспорта бензина

Дюков: необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из РФ нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, на рынке сейчас профицит, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
«
"Я считаю, что мы в данный момент видим профицит. Объемы производства превышают объемы потребления. В этом нет необходимости", - ответил Дюков на вопрос, считает ли "Газпром нефть" необходимым ввести новые ограничения экспорта бензина из РФ.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоЭкономикаРоссияАлександр ДюковГазпром
 
 
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