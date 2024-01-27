https://ria.ru/20240127/belgorod-1923790619.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:07
2024-01-27T01:07
2024-01-27T01:09
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии."РСЧС: Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород, белгородский район, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности, призывает оставаться дома