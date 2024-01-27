https://ria.ru/20240127/bayden-1923800638.html

Байден опозорился, надев каску задом наперед

Байден опозорился, надев каску задом наперед - РИА Новости, 27.01.2024

Байден опозорился, надев каску задом наперед

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию, надев строительную каску задом наперед на встрече с рабочими, свидетельствует фото, опубликованное в X... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:24

2024-01-27T06:24

2024-01-27T12:36

в мире

сша

сирия

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джо байден

эми клобушар

барак обама

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию, надев строительную каску задом наперед на встрече с рабочими, свидетельствует фото, опубликованное в X сенатором Миннесоты Эми Клобушар."Двухпартийный законопроект президента об инфраструктуре: только пиво, никакой пены!" — пошутила сенатор, приложив фото Байдена с рабочими к публикации.Пользователи заметили, что американский лидер надел защитный головной убор не так, как следовало бы."Печально, что он не знает, как надевать каску на голову. Очевидно, он никогда не носил их на работе, потому что никогда не работал в строительстве. Он покалеченный политик, не более того", — возмутился Dani J. "Вам действительно стоит перестать постить фотографии бедного пациента с деменцией, носящего каску задом наперед", — сыронизировал Paige M."Мне нравится, что они даже не сказали ему, что строительная каска надета неправильно", — приметил Bill Grizzlies.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнятся 82 года. Он приписывал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам, а Трампа называл своим "профессором". Кроме того, Байден не раз неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20240123/bayden-1922875741.html

сша

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