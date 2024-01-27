https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html
Байден согласился на "самые жесткие реформы" для защиты границы
Байден согласился на "самые жесткие реформы" для защиты границы - РИА Новости, 27.01.2024
Байден согласился на "самые жесткие реформы" для защиты границы
Соглашение Белого дома с сенаторами позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты за всю историю страны, говорится в заявлении президента США Джо РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:50
2024-01-27T02:50
2024-01-27T03:09
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Соглашение Белого дома с сенаторами позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты за всю историю страны, говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте его администрации.По словам американского лидера, его представители на протяжении двух месяцев работали с двухпартийной группой законодателей из верхней палаты конгресса для выработки решения по борьбе с этой проблемой."Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Уже давно пора это исправить. <...> Давайте внесем ясность. Достигнутые договоренности, если их принять в виде закона, стали бы самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране", — добавил Байден.По словам президента, новый закон дал бы главе Белого дома новые чрезвычайные полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она "становится переполненной"."И если бы эти полномочия были предоставлены, то я бы использовал их с того дня, как подпишу закон", — пообещал Байден.Глава Белого дома также заявил о необходимости одобрения его запроса в конгресс по вопросу национальной безопасности, включая помощь Украине и финансирование дополнительных усилий по охране и патрулированию границы.В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии в стране, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на средства Киеву в нынешнем виде "обречен на провал".Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях направили на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, майк джонсон
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Майк Джонсон
Байден согласился на "самые жесткие реформы" для защиты границы
Байден согласился на "самые жесткие реформы" в истории США для защиты границы
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости.
Соглашение Белого дома с сенаторами позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты за всю историю страны, говорится в заявлении
президента США Джо Байдена на сайте его администрации.
По словам американского лидера, его представители на протяжении двух месяцев работали с двухпартийной группой законодателей из верхней палаты конгресса для выработки решения по борьбе с этой проблемой.
«
"Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Уже давно пора это исправить. <...> Давайте внесем ясность. Достигнутые договоренности, если их принять в виде закона, стали бы самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране", — добавил Байден.
По словам президента, новый закон дал бы главе Белого дома новые чрезвычайные полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она "становится переполненной".
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«
"И если бы эти полномочия были предоставлены, то я бы использовал их с того дня, как подпишу закон", — пообещал Байден.
Глава Белого дома также заявил о необходимости одобрения его запроса в конгресс по вопросу национальной безопасности, включая помощь Украине
и финансирование дополнительных усилий по охране и патрулированию границы.
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон
, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии в стране, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на средства Киеву в нынешнем виде "обречен на провал".
Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях направили на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю
и Украине, а также для противодействия Китаю
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.
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Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
В пятницу истекает срок, в который американские власти требуют от Техаса допустить погранслужбу к границе для демонтажа заграждений. Министерство внутренней безопасности страны уведомило об этом генерального прокурора штата в соответствующем письме.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
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В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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