https://ria.ru/20240127/arkhivy-1923786998.html

ФСБ обнародовала сведения о зверствах националистов над евреями в войну

ФСБ обнародовала сведения о зверствах националистов над евреями в войну - РИА Новости, 27.01.2024

ФСБ обнародовала сведения о зверствах националистов над евреями в войну

ФСБ России опубликовала архивный документ, рассказывающий о зверствах пособников гитлеровцев из числа украинских и прибалтийских националистов над евреями на... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:16

2024-01-27T00:16

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивный документ, рассказывающий о зверствах пособников гитлеровцев из числа украинских и прибалтийских националистов над евреями на оккупированных территориях СССР в 1942 году. В субботу отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска 27 января 1945 года 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили нацистский концлагерь "Освенцим". С первых дней Великой Отечественной войны на советские органы государственной безопасности была возложена обязанность собирать документальные свидетельства зверств гитлеровцев по отношению к мирному населению и советским военнопленным на временно оккупированной территории Советского Союза. Такие данные поступали от Особых отделов НКВД СССР частей и соединений действующей Красной армии, от зафронтовых групп 4-го Управления НКВД СССР и 4-х отделов территориальных органов госбезопасности, от партизанских отрядов, из допросов немецких военнопленных и пособников оккупантов, а также в ходе изучения захваченных трофейных документов и других материалов. Зафронтовые оперативные группы 4-го Управления НКВД СССР действовали на всей временно оккупированной противником территории от Прибалтики до Крыма. Их донесения позволяли составить целостную картину происходящего в областях, занятых гитлеровцами. Шестого декабря 1942 года НКВД СССР направил в Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) Союза ССР справку "О фактах зверств немцев над еврейским населением на временно оккупированной противником территории СССР", составленную 4-м Управлением НКВД и подписанную начальником управления, прославленным сотрудником органов госбезопасности Павлом Судоплатовым. В справке приведены многочисленные свидетельства преступлений, совершенных оккупантами в отношении мирных советских граждан: "Расстрел евреев в Феодосии сопровождался невиданными издевательствами и пытками. В поле, куда евреи были вывезены на расстрел, все они были раздеты, включая грудных детей, и так голые они дожидались на морозе, во время метели, своей очереди быть убитыми. Евреев заставляли ложиться на дно рва, затем в них стреляли из автоматов, засыпали слоем земли, на который укладывали новый ряд живых, голых, обезумевших от ужаса людей, и снова в них стреляли. Все дети, в поле, на глазах родителей, были отравлены". Оккупанты создавали из местных националистов так называемую "вспомогательную полицию", которые становились непосредственными исполнителями кровавых преступлений: "26-27 августа 1942 года во многих населенных пунктах Западной Украины гестаповцы, при активном участии украинских националистов, организовали массовый террор, в результате которого было уничтожено почти все еврейское население. Причем документально установлено, что до начала этой кровавой расправы была проведена соответствующая подготовительная "работа"... Накануне этих событий полицейским была увеличена зарплата: ставка семейного была увеличена до 1600 и холостяка до 800 карбованцев в месяц". В документе отмечалось участие в массовых преступлениях нацистских пособников из числа местных националистов и предателей. "Сразу же после оккупации немецкими войсками Латвии, в июле 1941 года в городе Риге было расстреляно 60 еврейского населения... Расстреливались целые семьи, невзирая на возраст. Детей вырывали из рук матерей и тут же на их глазах убивали или живыми бросали в заранее приготовленные ямы", - отмечалось в справке. "В городе Лудза (Люцино) расстреляны все евреи. Осталось в городе всего 6 евреев, которые используются немцами как специалисты по определенным ремеслам. Массовый расстрел евреев имел место также в Либаве и других городах Латвии. Количество расстрелянных здесь не зафиксировано. Расстрелы здесь производились членами военно-фашистской организации айзсаргов, а немцы фотографировали эти акты, как "акты возмездия латышского народа", - сообщалось в документе. В справке отмечалось, что мирные граждане были возмущены зверствами гитлеровцев по отношению к еврейскому населению: "Население ненавидит немцев за подобные зверства. В Минске было много случаев, когда люди сидели и сходили с ума, увидев обращение немцев с евреями и нашими пленными, которых они в больших количествах перестреляли прямо на улицах". Полученные сведения позволяли проследить и тактику оккупантов, стремившихся вызвать ненависть к евреям у местного населения. Например, после взрыва немецкой комендатуры в сентябре 1941 года в Киеве началась пожары. Ответственность за это германская администрация возложила на евреев. "После пожара немцы начали распространять слухи и официально объявили в газете о том, что виновниками взрывов и пожаров являются евреи. 28 сентября 1941 года по городу были развешаны объявления о явке 29 сентября, к 8 часам утра, всего еврейского населения на Лукьяновское кладбище... Все еврейское население, в подавляющем большинстве старики, женщины и дети, явились в указанное место сбора, где все были расстреляны... Таким образом в Киеве были расстреляно до 30 человек евреев", - говорилось в справке. В Минском гетто уничтожались не только советские граждане еврейской национальности, но и евреи из других европейских стран. "По данным на 27.III.[19]42 г. в марте месяце 1942 года в гор. Минске гнали на работу колонну евреев, одетых частью в заграничную одежду, часть в тряпки. Вид их был ужасен. Среди них было много молоденьких девушек-подростков и стариков, еле волочивших ноги, падающих от слабости. Охрана поднимала их ударами ног. У всех были нашиты на груди и спине желтые шестиконечные звезды со словами "Иуда", - свидетельствовалось в документе. "Со слов местных жителей, это были евреи из Гамбурга, которых привезли в Минск в количестве 75 тысяч человек, и что сейчас из них осталось в живых тысяч пятнадцать, так как за это время было уже три погрома, организованных немецко-литовско-русской полицией", - говорилось в справке. Девятнадцатого декабря того же года на первой странице газеты "Правда" Информбюро НКИД разместило статью под заголовком "Осуществление гитлеровскими властями плана истребления еврейского населения Европы". При подготовке публикации использовались сведения, предоставленные советскими органами госбезопасности. Полученные от зафронтовых групп 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР данные о зверствах оккупантов послужили основой для последующего розыска нацистских военных преступников и их пособников. Советские органы госбезопасности вели непрерывный розыск нацистских военных преступников, карателей, руководства и сотрудников концентрационных лагерей, предателей Родины и пособников оккупантов не только в годы Великой Отечественной войны, но и в послевоенный период.

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html

https://ria.ru/20230905/banderovtsy-1894342524.html

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