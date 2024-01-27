https://ria.ru/20240127/arest-1923908245.html

Полиция арестовала девять человек, устроивших драку на юге Москвы

Полиция арестовала девять человек, устроивших драку на юге Москвы - РИА Новости, 27.01.2024

Полиция арестовала девять человек, устроивших драку на юге Москвы

Девять человек вчера ночью устроили потасовку в столичном районе Орехово-Борисово Южное, пострадавших в драке нет, участники конфликта арестованы на 15 суток,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:09

2024-01-27T22:09

2024-01-27T22:09

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Девять человек вчера ночью устроили потасовку в столичном районе Орехово-Борисово Южное, пострадавших в драке нет, участники конфликта арестованы на 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. По данным ведомства, бытовой конфликт, переросший в драку, произошел на улице Тамбовской в районе Орехово-Борисово Южное 26 января в 00.30. "Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало", - рассказали в ГУ МВД. В пресс-службе отметили, что полицейские составили административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ. Всех девятерых арестовали на 15 суток. "Они помещении в спецучреждение", - добавили в московской полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Ведутся следственно-оперативные мероприятия по привлечению виновных к ответственности в соответствии с законом.

https://ria.ru/20240126/makhachkala-1923667335.html

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происшествия, россия, москва