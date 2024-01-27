https://ria.ru/20240127/amerika-1923812169.html

Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024

Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:48

2024-01-27T09:48

2024-01-27T09:48

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. "Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне", - говорится в пресс-релизе американского Минюста.По данным вашингтонской полиции, количество преступлений в Вашингтоне выросло на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%, а число убийств – на 35%. За тот же период количество угонов автомобилей в американской столице выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вашингтон (штат), сша