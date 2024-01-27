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Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024
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09:48 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/amerika-1923812169.html
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:48
2024-01-27T09:48
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. &quot;Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне&quot;, - говорится в пресс-релизе американского Минюста.По данным вашингтонской полиции, количество преступлений в Вашингтоне выросло на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%, а число убийств – на 35%. За тот же период количество угонов автомобилей в американской столице выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.
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в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Минюст США усилит меры по борьбе с убийствами, угонами и грабежами в Вашингтоне

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне.
«

"Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне", - говорится в пресс-релизе американского Минюста.

По данным вашингтонской полиции, количество преступлений в Вашингтоне выросло на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%, а число убийств – на 35%.
За тот же период количество угонов автомобилей в американской столице выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.
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