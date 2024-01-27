https://ria.ru/20240127/amerika-1923812169.html
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:48
2024-01-27T09:48
2024-01-27T09:48
в мире
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило на сайте, что усилит меры по борьбе с преступлениями в столице США Вашингтоне. "Сегодня министерство юстиции объявило, что задействует дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные преступления и угоны в Вашингтоне", - говорится в пресс-релизе американского Минюста.По данным вашингтонской полиции, количество преступлений в Вашингтоне выросло на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%, а число убийств – на 35%. За тот же период количество угонов автомобилей в американской столице выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc4138be9255ce5b40964c7fefc07a3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Минюст США усилит меры по борьбе с убийствами, угонами и грабежами в Вашингтоне