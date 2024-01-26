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Астрономы дали новому типу звезд необычное название - РИА Новости, 26.01.2024
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Наука
 
11:50 26.01.2024 (обновлено: 13:25 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/zvezdy-1923606458.html
Астрономы дали новому типу звезд необычное название
Астрономы дали новому типу звезд необычное название - РИА Новости, 26.01.2024
Астрономы дали новому типу звезд необычное название
Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которые прозвали "старыми курильщиками", передает телеканал... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:50
2024-01-26T13:25
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которые прозвали "старыми курильщиками", передает телеканал Sky News. "Ученые заявили, что обнаружили новый тип звезд глубоко в сердце нашей галактики. Ученые прозвали эти звезды "старыми курильщиками", поскольку наблюдали, как они "выдувают" облака газа", — сообщает канал. Изначально исследователи хотели запечатлеть редко встречающиеся новорожденные звезды, известные как протозвезды, на этапе, когда они переживают скачок роста и вспыхивают. Ученые проследили за почти миллиардом звезд и выявили 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых увеличилась по меньшей мере в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз. Однако в рамках того же исследования в центре Млечного Пути они обнаружили группу красных гигантов, которая демонстрировала неоднозначные изменения яркости. "Мы не были уверены, является ли эта 21 звезда протозвездами, начинающими извержение &lt;...&gt; или же они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой. &lt;...&gt; Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики", — сообщил руководитель группы профессор Хартфорширского университета Филипа Лукас. Как считают исследователи, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах, расположенных в центре Млечного Пути, должна способствовать конденсации частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако для исследователей остается загадкой, как это приводит к выбросу струек густого дыма, который наблюдала команда. По мнению астрономов, это открытие может изменить представления о распределении элементов в центре Млечного Пути и богатых металлами регионах других галактик.
https://ria.ru/20231214/chernaya_dyra-1915543523.html
https://ria.ru/20231203/ekzoplaneta-1912411349.html
https://ria.ru/20231125/amaterasu-1911670091.html
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Астрономы дали новому типу звезд необычное название

Астрономы обнаружили новый тип звезд, которые назвали старыми курильщиками

© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Звездное небо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которые прозвали "старыми курильщиками", передает телеканал Sky News.
"Ученые заявили, что обнаружили новый тип звезд глубоко в сердце нашей галактики. Ученые прозвали эти звезды "старыми курильщиками", поскольку наблюдали, как они "выдувают" облака газа", — сообщает канал.
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Изначально исследователи хотели запечатлеть редко встречающиеся новорожденные звезды, известные как протозвезды, на этапе, когда они переживают скачок роста и вспыхивают. Ученые проследили за почти миллиардом звезд и выявили 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых увеличилась по меньшей мере в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз.
Однако в рамках того же исследования в центре Млечного Пути они обнаружили группу красных гигантов, которая демонстрировала неоднозначные изменения яркости.
"Мы не были уверены, является ли эта 21 звезда протозвездами, начинающими извержение <...> или же они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой. <...> Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики", — сообщил руководитель группы профессор Хартфорширского университета Филипа Лукас.
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Как считают исследователи, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах, расположенных в центре Млечного Пути, должна способствовать конденсации частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако для исследователей остается загадкой, как это приводит к выбросу струек густого дыма, который наблюдала команда.
По мнению астрономов, это открытие может изменить представления о распределении элементов в центре Млечного Пути и богатых металлами регионах других галактик.
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