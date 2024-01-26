https://ria.ru/20240126/zvezdy-1923606458.html

Астрономы дали новому типу звезд необычное название

Астрономы дали новому типу звезд необычное название - РИА Новости, 26.01.2024

Астрономы дали новому типу звезд необычное название

Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которые прозвали "старыми курильщиками", передает телеканал... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:50

2024-01-26T11:50

2024-01-26T13:25

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которые прозвали "старыми курильщиками", передает телеканал Sky News. "Ученые заявили, что обнаружили новый тип звезд глубоко в сердце нашей галактики. Ученые прозвали эти звезды "старыми курильщиками", поскольку наблюдали, как они "выдувают" облака газа", — сообщает канал. Изначально исследователи хотели запечатлеть редко встречающиеся новорожденные звезды, известные как протозвезды, на этапе, когда они переживают скачок роста и вспыхивают. Ученые проследили за почти миллиардом звезд и выявили 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых увеличилась по меньшей мере в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз. Однако в рамках того же исследования в центре Млечного Пути они обнаружили группу красных гигантов, которая демонстрировала неоднозначные изменения яркости. "Мы не были уверены, является ли эта 21 звезда протозвездами, начинающими извержение <...> или же они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой. <...> Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики", — сообщил руководитель группы профессор Хартфорширского университета Филипа Лукас. Как считают исследователи, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах, расположенных в центре Млечного Пути, должна способствовать конденсации частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако для исследователей остается загадкой, как это приводит к выбросу струек густого дыма, который наблюдала команда. По мнению астрономов, это открытие может изменить представления о распределении элементов в центре Млечного Пути и богатых металлами регионах других галактик.

https://ria.ru/20231214/chernaya_dyra-1915543523.html

https://ria.ru/20231203/ekzoplaneta-1912411349.html

https://ria.ru/20231125/amaterasu-1911670091.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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