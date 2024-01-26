https://ria.ru/20240126/zdanie-1923587763.html

Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа Кузбасса

Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа Кузбасса - РИА Новости, 26.01.2024

Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа Кузбасса

Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа региона в поселке Верх-Чебула Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:34

2024-01-26T10:34

2024-01-26T10:34

горловка

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа региона в поселке Верх-Чебула Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В поселке Верх-Чебула ввели в эксплуатацию новое здание аварийно-восстановительного отряда ЖКХ общей площадью 742 квадратных метра. В нем есть гараж для стоянки и обслуживания 10 единиц авто- и спецтехники, мастерская, раздевалка, санузел, столовая с кухней, учебный класс, комната отдыха, электрощитовая, тепловой узел и вентиляционная", – говорится в сообщении. Уточняется, что на строительство и оснащение комплекса из регионального бюджета было направлено более 92 миллионов рублей. "Старое здание давно нуждалось в модернизации, вместо него мы возвели новое, которое соответствует всем современным нормам. Это наш подарок коммунальному спецназу региона к 20-летию их службы. Чебулинский аварийно-восстановительный отряд оказывает помощь в устранении аварийных ситуаций всей северной агломерации; от их профессионализма и оперативности зависит, насколько быстро будут ликвидированы аварии и люди смогут получать тепло и воду. К тому же специалисты этого и других отрядов Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса работают в Горловке, помогают коллегам прифронтового города ликвидировать аварии на сетях, возникающие после обстрелов неонацистов. Благодарю наших коммунальщиков за патриотизм и профессионализм", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Чебулинский аварийно-восстановительный отряд насчитывает 16 специалистов, в числе которых электрогазосварщики, слесари, водители специализированной техники. Специалисты Чебулинского аварийно-восстановительного отряда были первыми, кто отправился в Горловку для оперативной помощи коммунальным службам города-побратима. Специалисты Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса с ноября 2023 года занимаются аварийно-восстановительными работами на инженерных коммуникациях, в жилом фонде и социальных объектах Горловки. На постоянной основе, сменяя друг друга, работают две аварийно-восстановительные кузбасские бригады общей численностью 30 человек. На сегодняшний день выполнены работы по ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях по 110 адресам. В общей сложности заменили более 1700 метров сетей тепло- и водоснабжения на социальных объектах и в жилом фонде. Отряд оснащен инженерной техникой и оборудованием. Всего в области организованы три аварийно-восстановительных отряда, которые базируются в Кемерове (для ликвидации коммунальных аварий и ЧС в центральной части региона), Гурьевске (для работы в южной агломерации) и Верх-Чебуле (для работы в северной агломерации).

https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923416275.html

https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html

горловка

кемеровская область

кемерово

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горловка, кемеровская область, кемерово, сергей цивилев