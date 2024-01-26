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США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну - РИА Новости, 26.01.2024
США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, говорится в публикации посольства... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:23
2024-01-26T00:23
2024-01-26T08:42
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, говорится в публикации посольства России в Вашингтоне в Facebook*."Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний", — сообщила дипмиссия.Дипломаты отметили, что препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории взаимодействия с США, стали нормой. Посольство призвало американские власти "трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений"."Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам", — указали в дипмиссии.Международный совет по зерну — межправительственная организация, нацеленная на содействие развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами — экспортерами и импортерами зерна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240123/osventsim-1922958561.html
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в мире, сша, россия, новый орлеан, международный совет по зерну
В мире, США, Россия, Новый Орлеан, Международный совет по зерну
США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
США не дали дипломатам РФ участвовать в заседании Международного совета по зерну
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, говорится в публикации посольства России в Вашингтоне в Facebook*.
«
"Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний", — сообщила дипмиссия.
Дипломаты отметили, что препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории взаимодействия с США, стали нормой. Посольство призвало американские власти "трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений".
"Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам", — указали в дипмиссии.
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Международный совет по зерну — межправительственная организация, нацеленная на содействие развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами — экспортерами и импортерами зерна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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