https://ria.ru/20240126/zakharova-1923769650.html

Захарова прокомментировала решение Международного суда ООН по сектору Газа

Захарова прокомментировала решение Международного суда ООН по сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024

Захарова прокомментировала решение Международного суда ООН по сектору Газа

Предписания Международного Суда ООН в рамках разбирательства между ЮАР и Израилем по Конвенции о геноциде воспроизводят те обязательства, которые уже и так... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:23

2024-01-26T21:23

2024-01-26T21:23

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предписания Международного Суда ООН в рамках разбирательства между ЮАР и Израилем по Конвенции о геноциде воспроизводят те обязательства, которые уже и так лежат на Израиле в силу международного права, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении в отношении палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. Суд при этом не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "В своем решении Суд предписал Израилю не совершать актов геноцида и не допускать их совершения какими-либо лицами; не допускать публичных призывов к геноциду и наказывать виновных в таких призывах; немедленно обеспечить доступ в сектор Газа гуманитарной помощи и возобновление функционирования коммунальных служб. Тем самым Суд воспроизвел обязательства, которые и без того лежат на Израиле, как и на всех государствах, в силу международного права", - сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль в свою очередь пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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в мире, израиль, мария захарова, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, гаага, юар