https://ria.ru/20240126/yaytsa-1923735221.html

Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки

Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки - РИА Новости, 26.01.2024

Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки

Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:12

2024-01-26T18:12

2024-01-26T18:21

россия

азербайджан

турция

виктор евтухов

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Объемы поставок импортных яиц – относительно небольшие в сравнении с общим объёмом потребления яиц. 46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объём импорта - исчисляется миллионами. Тем не менее, хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля", - отметил он. Замминистра также подчеркнул, что цены на яйца в магазинах могут дальше снижаться при условии соответствующей динамики цен у производителей. "Мы видим тенденцию, что цена начинает снижаться", - заключил он. По данным Росстата, с начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%, за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%. Отвечая на вопрос о влиянии импорта на стоимость яиц в России, Евтухов добавил, что "покажет практика". Он также отметил, что торговые сети уже начали заключать долгосрочные договоры с производителями на поставку яиц. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

https://ria.ru/20240117/postavok-1921839221.html

https://ria.ru/20240118/yaytsa-1922152622.html

россия

азербайджан

турция

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россия, азербайджан, турция, виктор евтухов, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат)