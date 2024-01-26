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Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки - РИА Новости, 26.01.2024
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18:12 26.01.2024 (обновлено: 18:21 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/yaytsa-1923735221.html
Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки
Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки - РИА Новости, 26.01.2024
Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки
Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:12
2024-01-26T18:21
россия
азербайджан
турция
виктор евтухов
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Объемы поставок импортных яиц – относительно небольшие в сравнении с общим объёмом потребления яиц. 46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объём импорта - исчисляется миллионами. Тем не менее, хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля", - отметил он. Замминистра также подчеркнул, что цены на яйца в магазинах могут дальше снижаться при условии соответствующей динамики цен у производителей. "Мы видим тенденцию, что цена начинает снижаться", - заключил он. По данным Росстата, с начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%, за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%. Отвечая на вопрос о влиянии импорта на стоимость яиц в России, Евтухов добавил, что "покажет практика". Он также отметил, что торговые сети уже начали заключать долгосрочные договоры с производителями на поставку яиц. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
https://ria.ru/20240117/postavok-1921839221.html
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россия, азербайджан, турция, виктор евтухов, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Азербайджан, Турция, Виктор Евтухов, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Импортные куриные яйца уже поступают на российские полки

Евтухов: импортные яйца уже поступают в магазины, цена начинает снижаться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки куриных яиц
Участок сортировки и упаковки куриных яиц - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки куриных яиц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Объемы поставок импортных яиц – относительно небольшие в сравнении с общим объёмом потребления яиц. 46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объём импорта - исчисляется миллионами. Тем не менее, хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля", - отметил он.
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Замминистра также подчеркнул, что цены на яйца в магазинах могут дальше снижаться при условии соответствующей динамики цен у производителей. "Мы видим тенденцию, что цена начинает снижаться", - заключил он.
По данным Росстата, с начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%, за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%.
Отвечая на вопрос о влиянии импорта на стоимость яиц в России, Евтухов добавил, что "покажет практика". Он также отметил, что торговые сети уже начали заключать долгосрочные договоры с производителями на поставку яиц.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ. На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
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РоссияАзербайджанТурцияВиктор ЕвтуховДмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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