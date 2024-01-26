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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 26.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:34
2024-01-26T23:34
2024-01-26T23:34
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы