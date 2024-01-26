https://ria.ru/20240126/vypusk-1923714949.html

"Полярный литий" рассчитывает наладить выпуск катодных материалов в России

"Полярный литий" рассчитывает наладить выпуск катодных материалов в России - РИА Новости, 26.01.2024

"Полярный литий" рассчитывает наладить выпуск катодных материалов в России

"Полярный литий" заинтересован в организации выпуска катодных материалов в рамках проекта разработки Колмозерского месторождения в Мурманской области, сообщил... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:00

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Полярный литий" заинтересован в организации выпуска катодных материалов в рамках проекта разработки Колмозерского месторождения в Мурманской области, сообщил главный геолог компании Валентин Кряжев в ходе международной выставки-форума "Россия". По его словам, в настоящее время проект по добыче и производству литиевой продукции развивается ускоренными темпами. "Кроме того, сегодня "Полярный литий" всерьез рассматривает возможность взять на себя дополнительно производство катодных материалов", - рассказал Кряжев. Он отметил, что в 2023 году на месторождении были практически завершены геолого-разведочные работы. На 2024 год планируется разработка технологий переработки руд, проведение инженерных изысканий, подготовка ТЭО. Кряжев добавил, что предварительные итоги разведки оцениваются позитивно. "Компания ожидает увеличение количества запасов, улучшение качества руд". "Общий график проекта на старте проработки предусматривал получение первой продукции в 2029 году и выход на проектную мощность к 2030 году. Но растущее производство требует от нас ускорения проекта. Завод по производству аккумуляторов в Калининграде планируется к запуску уже в 2026 году, и к этому моменту от нас ждут первую продукцию", - отметил Кряжев. "Полярный литий" решил скорректировать свой проект. При его реализации предполагается применить упрощённую технологию разработки. "В 2026 году планируем получить первые 5 тысяч тонн продукции", - указал Кряжев. В настоящее время добыча литиевого сырья в РФ отсутствует, также не налажено производство аккумуляторов и их частей для электромобилей.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20240119/plan-1922296715.html

https://ria.ru/20231209/nauka-1914657471.html

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выставка-форум "россия", экономика, россия, мурманская область, калининград