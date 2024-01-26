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Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом
Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом - РИА Новости, 26.01.2024
Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом
Избиратель, проживающий за рубежом и не подавший заранее заявление, сможет все равно проголосовать, придя на участок в дни голосования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:27
2024-01-26T20:27
2024-01-26T20:57
политика
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Избиратель, проживающий за рубежом и не подавший заранее заявление, сможет все равно проголосовать, придя на участок в дни голосования, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе и в недружественных странах."Для предотвращения провокаций и попыток неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках предполагается применять технологию "СтопДубль", - рассказала Памфилова.Как отметила Памфилова, участковая избирательная комиссия за рубежом составляет список избирателей, в том числе на основе поданных нашими соотечественниками заявлений."При этом если российский избиратель, проживающий за рубежом, не подаст заявление, но придет на участок в дни голосования, ему также будет предоставлена возможность принять участие в выборах", - рассказала Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, мария захарова
Политика, Выборы президента России — 2024, Россия, Элла Памфилова, Мария Захарова
Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом
Памфилова: избиратели за рубежом смогут проголосовать на выборах на участках
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Избиратель, проживающий за рубежом и не подавший заранее заявление, сможет все равно проголосовать, придя на участок в дни голосования, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе и в недружественных странах.
"Для предотвращения провокаций и попыток неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках предполагается применять технологию "СтопДубль", - рассказала Памфилова.
Как отметила Памфилова, участковая избирательная комиссия за рубежом составляет список избирателей, в том числе на основе поданных нашими соотечественниками заявлений.
"При этом если российский избиратель, проживающий за рубежом, не подаст заявление, но придет на участок в дни голосования, ему также будет предоставлена возможность принять участие в выборах", - рассказала Памфилова.