https://ria.ru/20240126/vybory-1923761473.html

Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом

Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом - РИА Новости, 26.01.2024

Памфилова рассказала, как смогут проголосовать избиратели за рубежом

Избиратель, проживающий за рубежом и не подавший заранее заявление, сможет все равно проголосовать, придя на участок в дни голосования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:27

2024-01-26T20:27

2024-01-26T20:57

политика

выборы президента россии — 2024

россия

элла памфилова

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Избиратель, проживающий за рубежом и не подавший заранее заявление, сможет все равно проголосовать, придя на участок в дни голосования, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе и в недружественных странах."Для предотвращения провокаций и попыток неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках предполагается применять технологию "СтопДубль", - рассказала Памфилова.Как отметила Памфилова, участковая избирательная комиссия за рубежом составляет список избирателей, в том числе на основе поданных нашими соотечественниками заявлений."При этом если российский избиратель, проживающий за рубежом, не подаст заявление, но придет на участок в дни голосования, ему также будет предоставлена возможность принять участие в выборах", - рассказала Памфилова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, элла памфилова, мария захарова