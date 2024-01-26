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Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:11 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vybory-1923696345.html
Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента, заявил МИД
Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента, заявил МИД - РИА Новости, 26.01.2024
Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента, заявил МИД
Российские государственные органы в настоящее время рассылают приглашения иностранным представителям участвовать в наблюдении за президентскими выборами, но... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:11
2024-01-26T16:11
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские государственные органы в настоящее время рассылают приглашения иностранным представителям участвовать в наблюдении за президентскими выборами, но вряд ли в список организаций, которые в итоге получат приглашения, войдет ПАСЕ, хотя в ассамблее выразили готовность заняться мониторингом выборов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. "В настоящее время министерство иностранных дел России осуществляет рассылку приглашений для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами президента РФ в марте 2024 года. От имени министерства приглашаются представители СНГ, ШОС", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что также приглашения наблюдать за выборами направляются по линии Госдумы, Совета Федерации, а также напрямую ЦИК РФ. "Речь идет о большинстве стран мира, включая недружественные. Список стран, которые выразили готовность направить наблюдателей, быстро растет. Практически каждый день в нем появляются новые страны. В представленном списке есть организации, приглашение которых на мониторинг наших выборов выглядело бы странно, например, русофобская ПАСЕ - как известно, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года ввиду дискриминационных решений этого объединения, которое ущемляет права нашей страны", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html
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россия, мария захарова, парламентская ассамблея совета европы, снг, совет федерации рф, выборы президента рф, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Мария Захарова, Парламентская ассамблея Совета Европы, СНГ, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ, Общество
Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента, заявил МИД

Захарова: Россия вряд ли пригласит ПАСЕ наблюдать за выборами президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Агитационный предвыборный билборд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские государственные органы в настоящее время рассылают приглашения иностранным представителям участвовать в наблюдении за президентскими выборами, но вряд ли в список организаций, которые в итоге получат приглашения, войдет ПАСЕ, хотя в ассамблее выразили готовность заняться мониторингом выборов в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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"В настоящее время министерство иностранных дел России осуществляет рассылку приглашений для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами президента РФ в марте 2024 года. От имени министерства приглашаются представители СНГ, ШОС", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что также приглашения наблюдать за выборами направляются по линии Госдумы, Совета Федерации, а также напрямую ЦИК РФ.
"Речь идет о большинстве стран мира, включая недружественные. Список стран, которые выразили готовность направить наблюдателей, быстро растет. Практически каждый день в нем появляются новые страны. В представленном списке есть организации, приглашение которых на мониторинг наших выборов выглядело бы странно, например, русофобская ПАСЕ - как известно, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года ввиду дискриминационных решений этого объединения, которое ущемляет права нашей страны", - добавила Захарова.
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Выборы президента России — 2024РоссияМария ЗахароваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСНГСовет Федерации РФВыборы президента РФОбщество
 
 
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