https://ria.ru/20240126/vybory-1923694473.html

Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом - РИА Новости, 26.01.2024

Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

Россия принимает меры для обеспечения безопасности избирательных участков на выборах президента за рубежом, в том числе в недружественных странах, ожидает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:05

2024-01-26T16:05

2024-01-26T16:06

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия принимает меры для обеспечения безопасности избирательных участков на выборах президента за рубежом, в том числе в недружественных странах, ожидает провокаций в день голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. "Мы также отмечаем угрозы для избирателей в недружественных странах, если даже в обычные дни не прекращаются регулярные провокации, незаконные подчас манифестации, которые организуются у наших дипломатических и консульских учреждениях, то можно представить, что ожидает российских граждан, которые придут проголосовать в наши посольства в день выборов", - сказала Захарова на брифинге. "Мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности избирательных участков, защите жизни и здоровья избирателей, членов избирательной комиссии. И предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов.

https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html

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выборы президента рф, россия, мария захарова, в мире, совет федерации рф