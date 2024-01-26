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Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:05 26.01.2024 (обновлено: 16:06 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vybory-1923694473.html
Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом
Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом - РИА Новости, 26.01.2024
Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом
Россия принимает меры для обеспечения безопасности избирательных участков на выборах президента за рубежом, в том числе в недружественных странах, ожидает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:05
2024-01-26T16:06
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
россия
мария захарова
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия принимает меры для обеспечения безопасности избирательных участков на выборах президента за рубежом, в том числе в недружественных странах, ожидает провокаций в день голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. "Мы также отмечаем угрозы для избирателей в недружественных странах, если даже в обычные дни не прекращаются регулярные провокации, незаконные подчас манифестации, которые организуются у наших дипломатических и консульских учреждениях, то можно представить, что ожидает российских граждан, которые придут проголосовать в наши посольства в день выборов", - сказала Захарова на брифинге. "Мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности избирательных участков, защите жизни и здоровья избирателей, членов избирательной комиссии. И предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов.
https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html
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выборы президента рф, россия, мария захарова, в мире, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Мария Захарова, В мире, Совет Федерации РФ
Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

Захарова: Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина участвует в голосовании
Мужчина участвует в голосовании - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина участвует в голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия принимает меры для обеспечения безопасности избирательных участков на выборах президента за рубежом, в том числе в недружественных странах, ожидает провокаций в день голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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"Мы также отмечаем угрозы для избирателей в недружественных странах, если даже в обычные дни не прекращаются регулярные провокации, незаконные подчас манифестации, которые организуются у наших дипломатических и консульских учреждениях, то можно представить, что ожидает российских граждан, которые придут проголосовать в наши посольства в день выборов", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности избирательных участков, защите жизни и здоровья избирателей, членов избирательной комиссии. И предупреждаем всех, кто захочет попытаться сорвать эту работу об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов.
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