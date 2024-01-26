https://ria.ru/20240126/vsu-1923726480.html

В Раде выступили за мобилизацию женщин в ВСУ

В Раде выступили за мобилизацию женщин в ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024

В Раде выступили за мобилизацию женщин в ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун высказалась за мобилизацию женщин в ряды ВСУ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:34

2024-01-26T17:34

2024-01-26T17:34

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун высказалась за мобилизацию женщин в ряды ВСУ. "У нас в конституции прописано, что все граждане Украины должны принимать участие в защите государства... Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости - нужно мобилизовать", - сказала Совсун на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала 5.ua. Она отметила, что в конституции не указано, что только мужчины обязаны защищать страну. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр