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ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 26.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:40
2024-01-26T12:40
2024-01-26T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
кировский район
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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка