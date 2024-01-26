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ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 26.01.2024

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:40

2024-01-26T12:40

2024-01-26T12:40

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк