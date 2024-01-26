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Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 26.01.2024 (обновлено: 12:28 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vsu-1923598497.html
Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год
Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год - РИА Новости, 26.01.2024
Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:19
2024-01-26T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и жителям. По данным Минобороны РФ, 30 декабря прошлого года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. "Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Соловьев.Live". На вопрос о том, целились ли ВСУ по администрации области, он ответил: "Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель - били по центру города".По словам Гладкова, нельзя быть готовым к подобному тому, что произошло 30 декабря, когда по оживленным улицам предновогоднего Белгорода было выпущено такое количество ракет. "К этому нельзя быть готовым. То есть к смерти детей, к смерти женщин, к такому количеству раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти", - сказал он.Губернатор рассказал, что после трагических событий обсуждалась возможность переноса или даже отмены запланированных на выставке на ВДНХ в Москве ряда мероприятий в рамках дня Белгородской области. "Но я очень рад, что этого не произошло... На всех экранах Москвы, начиная с Останкинской телебашни, все экраны, на всей выставке, всей ВДНХ окрасилось цветами Белгородской области со словами поддержки. Мы, конечно, были в шоке... Эта поддержка всех регионов, всей страны, она в этот момент была максимально колоссальная", - подчеркнул Гладков.
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Москва
Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год

Гладков: ВСУ при обстреле Белгорода под Новый год целились по центру и жителям

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и жителям.
По данным Минобороны РФ, 30 декабря прошлого года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
«
"Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Соловьев.Live".
На вопрос о том, целились ли ВСУ по администрации области, он ответил: "Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель - били по центру города".
По словам Гладкова, нельзя быть готовым к подобному тому, что произошло 30 декабря, когда по оживленным улицам предновогоднего Белгорода было выпущено такое количество ракет. "К этому нельзя быть готовым. То есть к смерти детей, к смерти женщин, к такому количеству раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти", - сказал он.
Губернатор рассказал, что после трагических событий обсуждалась возможность переноса или даже отмены запланированных на выставке на ВДНХ в Москве ряда мероприятий в рамках дня Белгородской области. "Но я очень рад, что этого не произошло... На всех экранах Москвы, начиная с Останкинской телебашни, все экраны, на всей выставке, всей ВДНХ окрасилось цветами Белгородской области со словами поддержки. Мы, конечно, были в шоке... Эта поддержка всех регионов, всей страны, она в этот момент была максимально колоссальная", - подчеркнул Гладков.
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