Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год
Гладков: ВСУ при обстреле Белгорода под Новый год целились по центру и жителям
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и жителям.
По данным Минобороны РФ, 30 декабря прошлого года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
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"Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Соловьев.Live".
На вопрос о том, целились ли ВСУ по администрации области, он ответил: "Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель - били по центру города".
По словам Гладкова, нельзя быть готовым к подобному тому, что произошло 30 декабря, когда по оживленным улицам предновогоднего Белгорода было выпущено такое количество ракет. "К этому нельзя быть готовым. То есть к смерти детей, к смерти женщин, к такому количеству раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти", - сказал он.
Губернатор рассказал, что после трагических событий обсуждалась возможность переноса или даже отмены запланированных на выставке на ВДНХ в Москве ряда мероприятий в рамках дня Белгородской области. "Но я очень рад, что этого не произошло... На всех экранах Москвы, начиная с Останкинской телебашни, все экраны, на всей выставке, всей ВДНХ окрасилось цветами Белгородской области со словами поддержки. Мы, конечно, были в шоке... Эта поддержка всех регионов, всей страны, она в этот момент была максимально колоссальная", - подчеркнул Гладков.