https://ria.ru/20240126/vsu-1923598497.html

Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год

Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год - РИА Новости, 26.01.2024

Гладков: ВСУ целились по гражданским при обстреле Белгорода под Новый год

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:19

2024-01-26T11:19

2024-01-26T12:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1d71a0032e934d10efb666fd60949a.jpg

БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в эфире, что украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря прицельно били по центру города и жителям. По данным Минобороны РФ, 30 декабря прошлого года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. "Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр…, понимая, что попадут…, и били просто по людям", - сказал губернатор в эфире телеканала "Соловьев.Live". На вопрос о том, целились ли ВСУ по администрации области, он ответил: "Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель - били по центру города".По словам Гладкова, нельзя быть готовым к подобному тому, что произошло 30 декабря, когда по оживленным улицам предновогоднего Белгорода было выпущено такое количество ракет. "К этому нельзя быть готовым. То есть к смерти детей, к смерти женщин, к такому количеству раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти", - сказал он.Губернатор рассказал, что после трагических событий обсуждалась возможность переноса или даже отмены запланированных на выставке на ВДНХ в Москве ряда мероприятий в рамках дня Белгородской области. "Но я очень рад, что этого не произошло... На всех экранах Москвы, начиная с Останкинской телебашни, все экраны, на всей выставке, всей ВДНХ окрасилось цветами Белгородской области со словами поддержки. Мы, конечно, были в шоке... Эта поддержка всех регионов, всей страны, она в этот момент была максимально колоссальная", - подчеркнул Гладков.

белгород

белгородская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, москва