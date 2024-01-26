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"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России
"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России - РИА Новости, 26.01.2024
"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России
ВСУ не располагают средствами борьбы с российской тактикой использования дронов, заявил в эфире своего видеоблога полковник СБУ в отставке Олег Стариков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:57
2024-01-26T01:57
2024-01-26T01:57
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ не располагают средствами борьбы с российской тактикой использования дронов, заявил в эфире своего видеоблога полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Противодействовать этой тактике пока не научились. Таким образом, малый воздух стал обладать возможностью высокоточного огневого поражения, сложен в перехвате и управляется удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую сложно поразить", — пожаловался Стариков.Он отметил, что для противодействия российским БПЛА необходимо обеспечить каждое подразделение достаточным количеством средств РЭБ и другой противовоздушным вооружением.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
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"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России
Полковник СБУ Стариков: ВСУ не умеют бороться с российскими дронами