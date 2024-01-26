https://ria.ru/20240126/vsu-1923542591.html

"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России

"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России - РИА Новости, 26.01.2024

"Противостоять невозможно": полковник СБУ заявил о новой тактике России

ВСУ не располагают средствами борьбы с российской тактикой использования дронов, заявил в эфире своего видеоблога полковник СБУ в отставке Олег Стариков. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:57

2024-01-26T01:57

2024-01-26T01:57

россия

украина

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олег стариков

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владимир путин

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ не располагают средствами борьбы с российской тактикой использования дронов, заявил в эфире своего видеоблога полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Противодействовать этой тактике пока не научились. Таким образом, малый воздух стал обладать возможностью высокоточного огневого поражения, сложен в перехвате и управляется удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую сложно поразить", — пожаловался Стариков.Он отметил, что для противодействия российским БПЛА необходимо обеспечить каждое подразделение достаточным количеством средств РЭБ и другой противовоздушным вооружением.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения украинских войск провалились.

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

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россия, украина, киев, олег стариков, владимир зеленский, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире