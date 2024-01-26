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Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве

Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве - РИА Новости, 26.01.2024

Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров выступит на одной из сессий встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, которая пройдет в Москве 30 января и 1 февраля, заявила... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:19

2024-01-26T15:19

2024-01-26T15:46

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит на одной из сессий встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, которая пройдет в Москве 30 января и 1 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ."С 30 января по 1 февраля в Москве состоится первая в год российского председательства встреча шерп, су-шерп стран БРИКС, в ее рамках предусмотрено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности", — сказала Захарова.Она добавила, что на встрече будут представлены основные приоритеты российского председательства в БРИКС, РФ ожидает обстоятельный обмен мнениями по спектру задач, стоящих перед объединением в 2024 году.Захарова отметила, что при председательстве России в БРИКС продолжится совместная работа по важнейшим направлениям партнерства в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, культуры, гуманитарных связей. Москва уделит внимание наращиванию взаимодействия на международных площадках, придавая особое значение "органичному подключению новых участников ко всем форматам сотрудничества", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Рамафоса отмечал, что полноценное участие новых стран в организации начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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в мире, россия, москва, сергей лавров, брикс, мария захарова