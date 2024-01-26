Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 26.01.2024 (обновлено: 15:46 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vstrecha-1923674719.html
Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве
Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве - РИА Новости, 26.01.2024
Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров выступит на одной из сессий встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, которая пройдет в Москве 30 января и 1 февраля, заявила... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:19
2024-01-26T15:46
в мире
россия
москва
сергей лавров
брикс
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит на одной из сессий встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, которая пройдет в Москве 30 января и 1 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ."С 30 января по 1 февраля в Москве состоится первая в год российского председательства встреча шерп, су-шерп стран БРИКС, в ее рамках предусмотрено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности", — сказала Захарова.Она добавила, что на встрече будут представлены основные приоритеты российского председательства в БРИКС, РФ ожидает обстоятельный обмен мнениями по спектру задач, стоящих перед объединением в 2024 году.Захарова отметила, что при председательстве России в БРИКС продолжится совместная работа по важнейшим направлениям партнерства в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, культуры, гуманитарных связей. Москва уделит внимание наращиванию взаимодействия на международных площадках, придавая особое значение "органичному подключению новых участников ко всем форматам сотрудничества", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Рамафоса отмечал, что полноценное участие новых стран в организации начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сергей лавров, брикс, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, Мария Захарова
Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве

Захарова: Лавров выступит на встрече шерп и су-шерп БРИКС в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит на одной из сессий встречи шерп и су-шерп стран БРИКС, которая пройдет в Москве 30 января и 1 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ.
"С 30 января по 1 февраля в Москве состоится первая в год российского председательства встреча шерп, су-шерп стран БРИКС, в ее рамках предусмотрено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии "Стратегическое партнерство БРИКС как опора многосторонности", — сказала Захарова.
Она добавила, что на встрече будут представлены основные приоритеты российского председательства в БРИКС, РФ ожидает обстоятельный обмен мнениями по спектру задач, стоящих перед объединением в 2024 году.
Захарова отметила, что при председательстве России в БРИКС продолжится совместная работа по важнейшим направлениям партнерства в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, культуры, гуманитарных связей. Москва уделит внимание наращиванию взаимодействия на международных площадках, придавая особое значение "органичному подключению новых участников ко всем форматам сотрудничества", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Рамафоса отмечал, что полноценное участие новых стран в организации начнется с 1 января 2024 года.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа 2023, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровБРИКСМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала