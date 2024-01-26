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Путин в Петербурге посмотрел волейбольную игру и получил в подарок мяч
Путин в Петербурге посмотрел волейбольную игру и получил в подарок мяч - РИА Новости, 26.01.2024
Путин в Петербурге посмотрел волейбольную игру и получил в подарок мяч
Президент России Владимир Путин посмотрел на игру волейболисток и получил в подарок мяч на волейбольной арене Санкт-Петербургского государственного морского... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:14
2024-01-26T22:14
2024-01-26T22:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел на игру волейболисток и получил в подарок мяч на волейбольной арене Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Путин в пятницу посетил СПбГМТУ, где встретился со студентами-участниками специальной военной операции. Президент также осмотрел медицинский центр и волейбольную арену в спорткомплексе университета. Там Путин понаблюдал за игрой женской команды и получил в подарок от девушек волейбольный мяч. "Это вам от всего коллектива в зале", — отметила спортсменка, передавшая президенту мяч. Путин поблагодарил и пожелал девушкам спортивных успехов. "Ваш куратор сказал, что "Корабелка" (волейбольный клуб - ред.) — на третьем месте. Поздравляю, желаю успехов. И спасибо тренеру большое", — отметил он. После этого Путин по просьбе волейболисток сфотографировался вместе с командой.
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Путин на игре волейболисток СПбГМТУ
Путин на игре волейболисток СПбГМТУ
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санкт-петербург, владимир путин, россия, общество
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин в Петербурге посмотрел волейбольную игру и получил в подарок мяч
Путин в СПбГМТУ посмотрел волейбольную игру и получил в подарок мяч
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел на игру волейболисток и получил в подарок мяч на волейбольной арене Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
Путин в пятницу посетил СПбГМТУ, где встретился со студентами-участниками специальной военной операции. Президент также осмотрел медицинский центр и волейбольную арену в спорткомплексе университета.
Там Путин понаблюдал за игрой женской команды и получил в подарок от девушек волейбольный мяч. "Это вам от всего коллектива в зале", — отметила спортсменка, передавшая президенту мяч.
Путин поблагодарил и пожелал девушкам спортивных успехов. "Ваш куратор сказал, что "Корабелка" (волейбольный клуб - ред.) — на третьем месте. Поздравляю, желаю успехов. И спасибо тренеру большое", — отметил он.
После этого Путин по просьбе волейболисток сфотографировался вместе с командой.
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